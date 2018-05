La campaña #Yosoydual pide a sociedad que deje de estigmatizar patología dual

Madrid, 30 may (EFE).- Todos podemos elegir si consumimos drogas, pero nadie elige la adicción, la depresión o la psicosis y así lo destaca la campaña #Yosoydual que tiene como fin acercar a la sociedad la patología dual para que las personas que la padecen dejen de ser discriminadas y estigmatizadas.

Puesta en marcha por la Fundación de Patología Dual, la iniciativa, que cuenta con una web (www.yosoydual.es), se desarrollará en las redes sociales y anima a la gente a hacerse una foto frente al espejo en la que muestre la "dualidad" con las etiquetas "#yosoydual" y "#patologíadual" y a retar a tres contactos a hacer lo mismo.

Así, la campaña ha conseguido en el primer mes seis millones de impactos, tal y como ha indicado, en el acto de presentación, el presidente de la Fundación Dual, Néstor Szerman, quien espera que el mensaje se extienda para ayudar a las personas que padecen la patología.

La patología dual es la coexistencia de un problema adictivo con un trastorno mental de cualquier tipo.

Szerman ha explicado que la iniciativa es la continuación de la del año pasado cuyo lema fue ¿Y tú te lo crees?". "Nadie elige ser adicto a ninguna sustancia, todos podemos elegir consumir pero nadie elige la adicción", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que hay individuos más vulnerables que otros y con mayor predisposición a engancharse a una sustancia o a una conducta, de hecho, una de cada diez personas expuestas a las drogas será adicta a ellas.

Para que estos pacientes no sean discriminados, la campaña quiere acercar a la sociedad que "la dualidad no se elige, se sufre" y luchar de forma más efectiva contra la discriminación de estos pacientes.

"Los pacientes y sus familias son discriminados porque nadie quiere tener drogadictos y enfermos mentales cerca de sus casas", ha lamentado Szerman, quien ha agradecido la colaboración de varios rostros conocidos que han queirod participar de forma altruista en la campaña.

Personajes como los cantantes Antonio Carmona, Ruth Lorenzo y el humorista José Mota son algunos de ellos.

Eduardo Matutes es uno de esos pacientes con patología dual, que ha querido ofrecer su testimonio en la presentación de la campaña, y ha hecho hincapié en que "uno no elige ser adicto".

"He tenido recaídas en las drogas porque mi enfermedad me ha hecho estar mal pero con lucha, el apoyo de los profesionales y la medicación he conseguido normalizar mi vida", ha comentado Matutes, que ha querido dirigirse a los jóvenes que consumen drogas para decirles que el placer momentáneo "no tiene ningún beneficio".

El delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha valorado la labor de la campaña porque estos pacientes tienen todo el derecho "a ser ayudados en este camino complejo" de la patología dual.

Babín también ha insistido en no banalizar el consumo de sustancias, como el cannabis, porque son el detonante precoz de estos trastornos en personas que tienen una predisposición a sufrirlo, incluso en edades adolescentes.