Berjón: "Mi sueño sigue siendo jugar con el Real Oviedo en Primera"

Oviedo, 30 may (EFE).- El extremo del Real Oviedo, Saúl Berjón, lamentó hoy las pocas posibilidades del equipo de clasificarse para la promoción de ascenso, pero señaló que los oviedistas "siempre se agarran a un clavo ardiendo" y que, si no es este año, será el siguiente cuando seguirá "intentando cumplir" su sueño de jugar con su club en Primera División.

"Tenemos muy pocas posibilidades, pero las hay y pasan por ganar al Huesca. Espero un Tartiere como hasta ahora, que siempre ha apoyado, y aún sabiendo que son pequeñas nuestras opciones, creo que tienen la misma esperanza que el equipo", comentó el jugador.

Para Berjón es especialmente duro ver al club quedarse a las puertas de la eliminatoria de ascenso y depender de otros en la última jornada, situación que no ha vivido antes y que no le hace desistir de su sueño de jugar con el Oviedo en Primera División.

"Vamos a intentarlo hasta conseguirlo, si no es este año el que viene, porque hay base. Mi sueño es jugar con esta camiseta en Primera, es algo que pude hacer con otro equipo, pero no tiene nada que ver. Con el Oviedo tiene que ser impresionante y no va a decaer mi empeño", reconoció el canterano.

El extremo, galardonado por la afición como el mejor jugador de la temporada, confesó que agradece los reconocimientos individuales a su trabajo, pero lamentó que lo individual no sirva de nada en un deporte en el que los resultados vienen por "lo grupal".

El futbolista explicó que la base con la que trabajó el técnico, Juan Antonio Anquela, consiguió estar a las puertas de la promoción y no peleando la permanencia, razón por la cual aboga en lo personal por la continuidad del técnico y valoró el trabajo de la dirección deportiva dentro de las "dificultades" del mercado veraniego.

Contra lo que sí cargó el asturiano fue contra las decisiones arbitrales, que han ido "más en contra que a favor" del conjunto carbayón y privaron a los azules de sumar "5 ó 6 puntos más que habrían cambiado las cosas".

"Nosotros somos los responsables, no es todo mirar para los demás y no quiero que suene a excusa, pero a nuestro favor se equivocaban en un córner de Yeboah, y en contra en un gol anulado por fuera de juego a Toché que no era", analizó el atacante.

Berjón concluyó que los azules deben ser "el equipo increíble que compitió y al que no ganó nadie en diez jornadas", imagen que espera dar ante el Huesca (sábado, 20:30 horas) por si se da "todo lo que tiene que pasar" para acabar sexto y entrar en la fase de ascenso.