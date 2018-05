La Baja Aragón volverá a suponer una oportunidad para participar en el Dakar

Zaragoza, 30 may (EFE).- La Baja Aragón 2018, que se celebrará del 20 al 22 de julio por los caminos y pistas de la provincia de Teruel, volverá a suponer una oportunidad para algunos pilotos no profesionales de participar en el rally Dakar 2019.

La prueba aragonesa cuenta este año con opciones de plaza en el Dakar tanto en categoría de coches como de motos, aunque en este último caso no de forma directa.

En la categoría de coches, el antes llamado Dakar Challenge se convierte este año en el desafío Road to Dakar, en el que el requisito principal para poder participar es no haber tomado parte anteriormente en el Dakar, además de contar con licencia y no haber ganado nunca otro Dakar Challege ni haberse clasificado entre los diez primeros en ninguna prueba del Campeonato del Mundo de Rallys Cross Country, según informa la organización.

El año pasado esta iniciativa se saldó con la victoria del piloto nacional Óscar Fuertes, que obtuvo una plaza gratuita y participó en el Dakar 2018.

En la categoría de motos, el camino no será directo pero la Baja constituirá también una oportunidad de ganar una plaza en el Dakar. En este caso, todos los pilotos que acrediten haber participado en las dos primeras pruebas de la Copa de España de Bajas se beneficiarán de una reducción del 20 % en el precio de la inscripción en la Baja Aragón. Y, como premio final del Campeonato, el ganador en categoría de Enduro obtendrá una inscripción gratuita al Rally Merzouga, en su categoría de Road to Merzouga, donde podrá ganarse su participación en el Dakar.