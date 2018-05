PP avisa un Gobierno de PSOE no podría gestionar los presupuestos que rechaza

Madrid, 30 may (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha advertido hoy de que un Gobierno socialista no podría gestionar los mismos presupuestos que ese partido rechazó.

"Un señor que ha votado en contra de estos presupuestos no va a poder sacar adelante estos presupuestos", ha advertido Hernando en declaraciones en el Congreso.

Y ha lanzado otro aviso al PNV, un partido "maduro" que debe decidir "lo que quiere hacer, si quiere sacar adelante los presupuestos que acaba de aprobar o quiere generar inestablidad y proponer un presidente que no tiene la confianza de la Cámara ni de los españoles".

Fuentes de la dirección nacional han señalado al respecto que no se trata de lo que el PP pueda hacer con las cuentas si prospera la moción de censura, sino de cuál será la posición del nuevo Ejecutivo y de los partidos del arco parlamentario en ese escenario.

En este sentido apuntan que no se imaginan a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno aprobando los presupuestos tal y como están en este momento.

Las cuentas del Estado se tramitan actualmente en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y podría incluir modificaciones, aunque esos cambios tendrían que ser ratificados a su vuelta al Congreso, y es en ese último trámite en el que todo dependería de lo que hagan las demás formaciones con un nuevo Gobierno.

En cualquier caso, desde el PP se asegura que la modificación de los presupuestos no está encima de la mesa.

En sus declaraciones en los pasillos del Congreso, Rafael Hernando ha insistido en defender que Mariano Rajoy no dimita ni convoque elecciones porque una disolución de la Cámara "supondría no subir las pensiones a nueve millones y medio de pensionistas" o no equiparar los sueldos de la guardia civil y de la policía ni subir los salarios de los funcionarios, entre otras medidas.

Además ha advertido de que la actual situación política está provocando inestabilidad económica, como muestra el hecho de que ayer las empresas perdieron 25.000 millones de euros en las bolsas y la prima de riesgo casi se ha duplicado, y ha alertado de que España se "italianice" y Europa se "contagie" de esta situación.

Rafael Hernando ha subrayado por otra parte que Pedro Sánchez debería pensar bien "si le vale la pena intentar ser presidente del Gobierno con el apoyo de los independentistas y de Bildu", que son "los mejores amigos de los terroristas".