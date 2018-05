Acciona dice que el impacto por ATLL será "pequeño" y se producirá en 2019

Madrid, 30 may (EFE).- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado hoy que el impacto en las cuentas de la compañía de la pérdida del contrato para la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) será "pequeño y no relevante" para las cuentas del grupo y se producirá en 2019.

Durante su intervención en la Junta de accionistas de la compañía, Entrecanales ha asegurado que están "confusos" porque la administración catalana aún no les ha notificado cómo piensan "ejecutar la sentencia", los plazos en los que pretenden recuperar la concesión y, ni si quiera, si la van a volver a concesionar.

"Dada la falta de información y reacción y la complejidad de la ejecución de esa sentencia, no esperamos que el impacto se produzca en este ejercicio, si no en el siguiente", según Entrecanales, quien ha afirmado que éste será "pequeño y no muy relevante en Acciona".

"El impacto sobre las cuentas en la hipótesis, creo que incuestionable, de que recuperaremos los pagos realizados y recibiremos partidas importantes en concepto de daños y perjuicios, el impacto será pequeño, no muy relevante", ha insistido.

En febrero, el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por Acciona para mantener la gestión de la empresa pública catalana Aigües Ter-Llobregat (ATLL), tras lo que el grupo constructor anunció que reclamaría judicialmente "el resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados".

A finales 2012, la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, lo que llevó a Agbar a remitir el caso al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), dependiente del propio Govern, que le dio en parte la razón y excluyó a Acciona del procedimiento.

En relación al conflicto que mantienen en Australia en relación a sobrecostes en la construcción de un tren en Sidney, ha confiado en que el litigio tenga una conclusión "feliz" para la compañía "por la vía amistosa o por la vía judicial".