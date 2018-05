Toché: "El equipo no ha sabido jugar las finales"

Oviedo, 29 may (EFE).- El delantero del Real Oviedo José Verdú Nicolás, 'Toché', reconoció este martes que el vestuario está "decepcionado" tras perder casi todas sus opciones de entrar en la promoción con la derrota ante la Cultural, que volvió a demostrar que el equipo "no ha sabido estar bien en ninguna de las finales" donde se jugaba algo importante.

"No pudimos meter ni un gol para empatar y eso te genera frustración porque claro que tenemos equipo para ganar a la Cultural. Al final se traduce en que en momentos puntuales, en los más importantes del año, no hemos sido lo que se esperaba y no hemos estado a la altura de las circunstancias", comentó el punta.

Para Toché, que en las últimas jornadas dejó su puesto en el once a Linares, resulta complicado explicar que les sucede a los azules, que se quedan por tercer año consecutivo casi sin opciones de acceder a la eliminatoria de ascenso tras pasar la mayor parte de la temporada en esos puestos.

"No sabría decirte por qué nos pasa. Sé que antes del partido tenemos las ideas de juego claras y sabemos lo que hay que hacer, pero luego en el campo hay otra realidad y otros once jugadores delante que también se juegan mucho. Hemos intentado ganar siempre pero no hemos dado para más", criticó el futbolista azul.

Pese a las circunstancias, que hacen que los carbayones dependan de varios resultados más, el murciano apuesta por salir a ganar al Huesca por si "suena la flauta", sobre todo por si ocurre lo que este fin de semana, que se dieron todo los resultados necesarios para que los azules hubieran acabado en esos puestos de haber ganado.

"Queda una pequeñísima oportunidad, y lo que no queremos es que se den el resto de resultados, nosotros no consigamos ganar y se nos quede cara de tontos. Luchamos hasta el último día, no ha sido por falta de actitud, queríamos ganar los tres partidos que quedaban, incluso el empate el domingo habría valido, pero no pudimos", analizó el punta.

El delantero, que se reconoció especialmente "triste" porque las sensaciones son similares a las de años atrás, lamentó que el trabajo de todo el año y la ilusión de la gente por entrar en la promoción hayan acabado por "venirse abajo" a última hora.

"No hemos cumplido el objetivo y hemos sido irregulares fuera de casa. Las notas son a final de curso y este ya llegó, no ha sido un mal año pero podíamos haberlo hecho mucho mejor. Cada uno podrá expresar el sentimiento que le haya transmitido la temporada en el campo", concluyó el futbolista al ser preguntado por la afición", concluyó el propio Toché.

El murciano ha sido la única ausencia de una sesión regenerativa en la que el nueve azul no participó por una pequeña sobrecarga en el gemelo, molestia que no impedirá que se incorpore al trabajo grupo el miércoles en el segundo entrenamiento semanal.