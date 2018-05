Rapera Sara Hebe no cree que "una letra sea una incitación a la violencia"

Barcelona, 29 may (EFE).- La rapera argentina Sara Hebe, de gira por Europa, en declaraciones a Efe ha criticado las condenas a los raperos Valtonyc, Pablo Hasél o a los miembros de La Insurgencia, y ha señalado que no cree que la letra de una canción "sea una incitación a la violencia".

Tras actuar en Zaragoza, Madrid y Barcelona este pasado fin de semana, Hebe, la mejor rapera argentina del momento, iniciará el viernes una gira por Alemania, Suiza y Francia, con catorce conciertos durante todo el mes de junio, para volver en julio y agosto a España y actuar asimismo en Francia, Alemania e Italia

Estudiante de Derecho en su juventud, carrera que no acabó, Sara Hebe ha apuntado que "no le sirvió" esa carrera para discernir sobre qué podía o no rapear para evitar procesos judiciales, y ha añadido que le parece "malísimo" que un artista pueda ser condenado por las letras de sus canciones.

"No solo el hip hop" está amenazado, ha proseguido en referencia a la identificación este fin de semana de Evaristo Páramos, exvocalista de La Polla Records, por parte de la Guardia Civil, una situación que ha calificado de "terrible".

"No son actos terroristas", ha defendido Sara Hebe, que escribe "poesía" y, por ello, sus letras no son "tan explícitas", pese a lo cual no cree que "una letra sea una incitación a la violencia".

"Las letras son un símbolo, una purga emocional dentro de la libertad de expresión", ha afirmado Hebe, partidaria de "opinar poéticamente" de cualquier asunto, incluso de la crítica poética.