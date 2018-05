Puente: no hay mayor "desestabilidad" que un partido condenado en el Gobierno

Valladolid, 29 may (EFE).- El portavoz del PSOE, Óscar Puente, ha considerado que "no puede haber mayor desestabilidad" para el país que un partido condenado por la Audiencia Nacional en el gobierno, aunque ha admitido no saber si "saldrán" las cuentas para aprobar este viernes la moción de censura propuesta por su partido.

"El PP no está en condiciones de afrontar el problema territorial puesto que ha sido condenado por incumplir las leyes que exige defender", ha sostenido el también alcalde de Valladolid sobre las críticas de los populares por el apoyo que la iniciativa recibiría de los partidos independentistas en el Congreso.

Ante los breves plazos fijados para la moción de censura, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha considerado que "ya no hay arreglo", por lo que espera que se resuelva "cuanto antes" para poder "hacer frente" a los retos que afronta el país.

Para el portavoz, la moción es una "figura constitucional" para dar solución a un problema que afronta el país, y no entiende por qué algunos "que presumen de defender la Constitución rechazan esta medida".

"Da la sensación de que la Constitución Española y la ley solo se invocan cuando a alguien el interesa", ha apuntado.

Según ha defendido Puente, el actual líder socialista, Pedro Sánchez, ha sido "coherente" porque "renunció a su acta de diputado" al negarse a abstenerse para hacer presidente a Mariano Rajoy.

En cambio, ha señalado que Ciudadanos no quiere hacer presidente a Sánchez para un plazo breve de tiempo, mientras que "hace dos años le votó como presidente tras las elecciones generales de 2015".

En este sentido, Puente ha valorado las declaraciones del consejero de Educación de Castilla y León, un cargo designado por el PP, por ser "elocuentes".

Fernando Rey cuestionó en una entrevista con Onda Cero la reacción del Gobierno al preguntarse si "sería posible mantener un Gobierno así" tras conocerse la sentencia sobre la trama Gürtel, que en su opinión tiene "un impacto en la credibilidad muy fuerte" y representa un "caso extraordinario", y en comparación con lo que ocurriría en otros países democráticos del entorno de España.