PSC pide equilibrio entre libertad de expresión y colonizar escaños con lazos

Barcelona, 29 may (EFE).- La portavoz del grupo parlamentario PSC-Units per Avançar, Eva Granados, ha considerado hoy que se debe buscar un "equilibrio" entre la libertad de expresión y la "no colonización" de los escaños del Govern con lazos amarillos para que todos los grupos se puedan sentir "cómodos".

En una rueda de prensa en el Parlament, Granados ha emplazado así al presidente de la Cámara, Roger Torrent, a que "fuerce un acuerdo político" para que se zanje la polémica de los lazos amarillos, un consenso que, según han avanzado fuentes parlamentarias anteriormente, Torrent se encargará de buscar en fechas próximas.

En el pleno del pasado viernes se produjo un rifirrafe entre el portavoz del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y Torrent, al retirar el primero por dos veces un lazo amarillo situado frente a su bancada, en los asientos del Govern.

Tras suspender Torrent el pleno, el mismo se reanudó con el lazo amarillo situado al lado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el lado derecho del hemiciclo y, por tanto, ya no delante de los escaños de Ciudadanos.

Granados, por otra parte, ha vuelto a calificar de "supremacistas" los antiguos escritos del president de la Generalitat, Quim Torra, al ser preguntada por el calificativo de "nazi" que ha utilizado el exministro socialista Alfonso Guerra para referirse al presidente catalán.

Preguntada por unas declaraciones del expresidente extremeño Rodríguez Ibarra en las que dijo que le preocupa mucho más el independentismo que la corrupción, ha dicho que "la corrupción es la situación vergonzante del país y del partido que está al frente del Gobierno", mientras que el independentismo "es una opción legítima como cualquier otra pero que siempre se debe canalizar por las leyes".

Granados ha considerado que los grupos tienen el "derecho" de someter a Torra a una sesión de control en el próximo pleno aún en el caso de que todavía no se hubiera formado Govern.

Y ha señalado que "lo normal" sería que el diputado de ERC Toni Comín -que esta mañana ha decidido finalmente renunciar a su voto delegado- dejara el acta una vez que se ha resuelto su situación judicial en Bélgica y "vuelve a ser un huido de la justicia española".