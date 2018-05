Partidos italianos critican las declaraciones del comisario alemán Oettinger

Roma, 29 may (EFE).- Los partidos italianos criticaron hoy las declaraciones del comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, sobre la crisis política en Italia y afirmaron que nadie, y menos los mercados, enseñarán a los italianos a votar.

Oettinger manifestó hoy que espera que los electores italianos entiendan la señal de los mercados y no voten en las próximas elecciones por las formaciones populistas, en una entrevista a la televisión alemana DW.

El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, calificó esas declaraciones de vergonzosas en un mensaje en la red social de Twitter.

"Qué locura, en Bruselas no tienen vergüenza. El comisario europeo de Presupuesto declara 'los mercados enseñarán a los italianos a votar lo correcto'. Si esto no es una amenaza... Yo no tengo miedo, primero los italianos", escribió.

También el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) pidió en un comunicado al presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker que "rechace de inmediato" estas palabras, de las que dijo que son "de una gravedad inaudita y prueban la evidente manipulación que ha sufrido la democracia italiana en los últimos días".

"Juncker debe intervenir y defender la voluntad popular, la democracia y el voto libre de todos los ciudadanos europeos", según la nota, publicada en los medios italianos.

La portavoz de Forza Italia -partido liderado por Silvio Berlusconi y socio coaligado de la Liga- en la Cámara de los Diputados, Mariastella Gelmini, consideró que esa frase de Oettinger es "absurda e inaceptable" y solo contribuye a "alimentar aún más el antieuropeísmo".

"Los italianos pueden decidir por sí mismos cómo elegir a sus representantes, sin sugerencias", señaló.

El presidente del Partido Demócrata (PD, socialdemócrata), formación que ha gobernado en los últimos cinco años, Matteo Orfini, calificó esas palabras de "ofensivas, inconcebibles y estúpidas".

El secretario general del PD, Maurizio Martina, consideró que "nadie puede decir a los italianos cómo votar y menos los mercados", y pidió "respeto para Italia".

Italia atraviesa en una grave crisis política después de que el jefe del Estado, Sergio Mattarella, rechazara a Paolo Savona, de 81 años y crítico con el euro, como ministro de Economía en un Gobierno liderado por el M5S y la Liga, que juntos obtuvieron más del 50 % de los votos en las elecciones del 4 de marzo.

El veto del presidente de Italia a Savona provocó el domingo que el jurista Giuseppe Conte renunciara al encargo de intentar formar un Ejecutivo y un día después Mattarella dio esta tarea al exdirectivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) Carlo Cottarelli, que hoy previsiblemente presentará su lista de ministros.

La decisión de Mattarella ha dividido a los partidos y a la opinión pública de Italia entre quienes creen que actuó de acuerdo a la Constitución y en defensa de las instituciones italianas y quienes piensan que impidió la formación de un Gobierno elegido en las urnas.