María Dolores Pradera, "toda una vida" de canciones exquisitas

Madrid, 29 may (EFE).- Pocos como María Dolores Pradera, la gran dama española de la canción, asumieron versos ajenos como quien bebe de la propia copa hasta hacerlos aún más exquisitos, sin importar el género o la distancia, pues pocos también hicieron sentir tan próximas las dos orillas del Atlántico. He aquí algunas de ellas.

- "Toda una vida": Esta declaración de amor en forma de bolero compuesta por Osvaldo Farrés en 1943 llegó a España primero de la mano de Antonio Machín, pero terminó convirtiéndose probablemente en la canción emblema de la artista.

- "Amarraditos": La primera joya de su discografía más temprana, que arrancó en 1966, es este vals peruano que en realidad fue compuesto por los argentinos Belisario Pérez y Margarita Durand.

- "El tiempo que te quede libre": De 1970 es su reinterpretación del bolero del mexicano José Ángel Espinoza en el que reclamaba: "El tiempo que te quede libre / si te es posible dedícalo a mí".

- "El rosario de mi madre": estrenada originalmente en 1961 por Los Troveros Criollos, fue la canción que le abrió las puertas del resto del mundo.

- "La flor de la canela": La peruana Chabuca Granda se convirtió en una autora recurrente en el repertorio de Pradera por canciones como este vals peruano, sobre una lavandera de raza negra de Lima, u otras no menos legendarias como "Fina estampa".

- "Caballo viejo": Desde Venezuela galopó esta canción llanera de Simón Díaz para abrirse paso como un clásico de la artista española, que en su carrera montó con presteza otro corcel importante, el Caballo Prieto Azabache del mexicano Antonio Aguilar.

- "Que te vaya bonito": Junto con la de Vicente Fernández, es esta una de las interpretaciones más bellas de la célebre ranchera de José Alfredo Jiménez. Pradera llegó a interpretarla con Los Secretos.

- "Se me olvidó otra vez": No podía faltar Juan Gabriel entre los talismanes de esta gran dama, que curiosamente grabó por primera vez la canción a la par que los mexicanos Maná para su álbum "As de corazones" (1999) y, posteriormente, en una nueva versión junto a Bunbury.

- "Contigo en la distancia": De Cuba brotó este bolero que César Portillo de la Luz compuso en 1946, convirtiéndose sin embargo en una de sus versiones más recientes, grabada para el álbum "Te canto un bolero" (2008) en colaboración con Los Sabandeños.

- "Esta tarde vi llover": El propio Armando Manzanero cantaría su célebre bolero con Pradera en la segunda parte del disco "Gracias a vosotros" (2013), última grabación de la española, motivo por el que quizás al final de la pieza se oye al mexicano reprenderla cariñosamente: "¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas, María Dolores?".