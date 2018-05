Mi madre estaba bien, pero de repente cayó en picado, dice la hija de Pradera

Madrid, 29 may (EFE).- "Estaba muy malita. Estaba bien, pero de repente fue cayendo en picado, pero hemos tenido la suerte de que nos ha vivido muchísimo", ha explicado la hija de María Dolores Pradera, Elena Fernán-Gómez, a los medios de comunicación en las puertas del tanatorio de la M-30.

"Casi hasta el último momento no perdió la ilusión de volver a los escenarios", ha señalado muy emocionada la hija de la cantante fallecida anoche.

Elena Fernán-Gómez, hija del actor Fernando Fernán-Gómez ha recordado que México era el segundo país de su madre y ha informado de que aún no se sabe la hora a la que serán incinerados los restos mortales de la cantante.

Sí que ha comentado Fernández-Gómez que dentro de unos días se celebrará un funeral en la iglesia de La Milagrosa, "donde ella iba de pequeña y donde ella quería".

"Quiero que se la recuerde como maravillosa madre, persona y artista. No he podido ni llorar esta mañana de la cantidad de recados que he tenido por ella de todo el mundo", ha comentado.

La cantante Rosa León, amiga de la familia, ha señalado que "se ha ido parte de la cultura y de la música de nuestro país. No solo era una magnifica cantante, sino también una magnífica persona".

En opinión del periodista Iñaki Gabilondo, Pradera era "encantadora, absolutamente fascinante, con una capacidad para el humor y una referencia luminosa", ha sentenciado.

También la cantante canaria Rosana ha señalado a su llegada al tanatorio, muy afectada y conteniendo las lágrimas, que "humanamente era única y, además, reversible porque era mágica por dentro y por fuera".

"A nivel profesional se ha ido, para mi gusto, una de las más grandiosas voces, alguien tan grande que el cielo se le va a quedar chiquitito", ha concluido la cantante.