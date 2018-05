El PP insta a Bildu a no apoyar la moción si le preocupa la Seguridad Social

Madrid, 29 may (EFE).- La diputada del PP Mar Cotelo ha instado hoy a EH Bildu a no apoyar la moción de censura del PSOE si realmente les preocupa el sistema de la Seguridad Social porque esta iniciativa socialista solo genera "incertidumbre" y no favorece el el crecimiento económico que es el pilar del sistema.

Durante el debate en el pleno del Congreso de una iniciativa de EH Bildu para pedir la transferencia a País Vasco de las competencias pendientes sobre Seguridad Social, Cotelo ha dicho al partido abertzale que si quieren ser "coherentes" con su petición y "responsables" no deben dar su apoyo a los socialistas.

Esta iniciativa de EH Bildu no ha contado con el apoyo para ser aprobada ya que se han manifestado en contra tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos, mientras que PNV, ERC y Unidos Podemos anunciaron su voto a favor de esta moción que pedía la transferencia inmediata del régimen económico de la Seguridad Social.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha asegurado que su propuesta no pide que se rompa la caja única de la Seguridad Social, sino solo el cumplimiento de la ley, ya que ésta y otras transferencias se encuentran recogidas en el Estatuto de Gernika y en el Amejoramiento navarro.

Beitialarrangoitia ha criticado que el Gobierno sigue "incumpliendo" estas leyes y también ha rechazado el argumento de que la transferencia "no conviene" al País Vasco porque es deficitario en Seguridad Social, sino que ha considerado que la gestión del sistema "mejoraría en control y efectividad".

Tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos, han acusado a EH Bildu de falta de solidaridad con el resto de territorios de España y la diputada socialista Juana Amalia Rodríguez ha criticado que "cuando el barco parece estar en peligro en vez de arrimar el hombro intentan abandonarlo".

Para Ciudadanos, la pretensión de EH Bildu es tener competencias para legislar sobre pensiones pero que al final pague la caja común de la Seguridad Social y eso "es insolidaridad".

Por el contrario, el PNV ha dado su apoyo a la moción porque "es de justicia y de obligado cumplimiento", según su diputado Íñigo Barandiaran, y también la han apoyado ERC y Unidos Podemos, aunque este último grupo ha reclamado que la transferencia no se pida para acumular poder, sino para mejorar la gestión de la Seguridad Social y la vida de la gente.