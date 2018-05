Hernando afirma que "la famosa cuenta B" era de Bárcenas, no del PP

Madrid, 29 may (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado hoy que "la famosa cuenta B" era del extesorero Luis Bárcenas, que "manejaba a su antojo", y no la caja B del Partido Popular y ha añadido que su partido pide perdón "por no haber sabido detectar a unos sinvergüenzas".

En una entrevista en Antena 3, Hernando ha afirmado que "el señor Bárcenas ha mentido a los ciudadanos, ha mentido al PP, ha mentido a su familia, ha mentido a sus abogados y ahora sigue mintiendo porque está en una estrategia de defensa personal".

Hernando ha insistido en que Bárcenas creó "una estructura paralela para sacar dinero de una cuenta, llevarse dinero a Suiza y pagarse gastos de sus propiedades y de sus inmuebles".

El portavoz parlamentario también ha considerado que existe una "vara de medir distinta" si se trata del PP al que se pretende responsabilizar de todos los males mientras que a otros "cuando les toca son sólo irregularidades administrativas o contables".

En este sentido se ha referido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a las "cuentas falsas de su partido".