Gobernador de P.Rico afirma que sabía cifra muertos por María "iba a subir"

San Juan, 29 may (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, afirmó hoy que su Administración sabía que la cifra oficial de muertos por el huracán María "iba a subir" de 64 a los presuntos 4.564 que reveló hoy un estudio publicado por la revista científica New England Journal of Medicine.

En declaraciones a los medios tras participar en la Convención de Preparación y Manejo de Desastres en Puerto Rico, Rosselló sostuvo que la cantidad oficial de fallecidos por el paso del ciclón el 20 de septiembre pasado "era producto del protocolo" con el que contaba el Gobierno local.

El estudio publicado hoy, elaborado por la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en colaboración con las universidades Carlos Albizu de San Juan y la Escuela de Medicina de Ponce (sur), se basó en una encuesta aleatoria a 3.299 hogares en Puerto Rico, a los que se preguntó sobre las muertes y las causas de estos fallecimientos entre la llegada del ciclón y el 31 de diciembre.

Rosselló, a su vez, acogió los resultados de la revista científica, así como el del New York Times, que reveló en diciembre pasado que 1.052 personas murieron a causa del huracán en septiembre y octubre, y dijo que los utilizarán "para hacer una respuesta más resiliente de salud pública, sin duda alguna".

"Estaremos en espera de los datos particulares del estudio de Harvard y los utilizaremos dentro de todo esto", afirmó el jefe del Ejecutivo puertorriqueño.

"Mi compromiso es que ante el embate del huracán y en las áreas que pudimos haber fallado o haber hecho mejor, estar seguro que podemos responder de manera más efectiva", añadió.

En febrero pasado, Rosselló anunció que pidió a la Universidad de George Washington a liderar un estudio para saber la cifra de muertos por el huracán, aunque con una metodología diferente.

De confirmarse estos datos, María, que tocó tierra como huracán de categoría cuatro, habría dejado más muertos que el Katrina, que asoló Nueva Orleans en 2005 y dejó un saldo mortal de más de 1.880 fallecidos.