Globalia prevé "más que duplicar" beneficio en 2018 tras superar dificultades

Madrid, 29 may (EFE).- Globalia prevé "más que duplicar" sus resultados en 2018 tras dar por superadas "las grandes dificultades" del pasado, ha afirmado hoy el presidente del grupo español, Juan José Hidalgo, que ha asegurado que la compañía va "por el buen camino" y que pasará unos años "muy felizmente".

El resultado del 2018 será "bastante mejor que el del año pasado; los seis primeros meses de este año han sido satisfactorios y la línea ha sido ascendente", ha informado Hidalgo, en una entrevista en el programa Economía en 24 horas, dirigido por José Hervás, en el que ha querido ser "cauto" y no aventurar una cifra.

Globalia es un grupo en el que trabajan más de 20.000 personas, cuya facturación superó el año pasado los 3.657 millones de euros y su beneficio neto 16,5 millones de euros, una cifra que contrasaó con la de 2016 cuando sufrió unas pérdidas de 15 millones de euros.

El grupo actualmente da por superada la crisis y "tiene un endeudamiento cero". "Todo" lo que hace se realiza con sus "propios esfuerzos", ha explicado.

A su juicio, las previsiones turísticas de 2018 superarán incluso las de 2017 "sin duda", si bien ha advertido de que "hay que estar preparados" porque puede cambiar el horizonte.

Sus buenos pronósticos se producen a pesar de que Hidalgo reconoce que existe una "gran incertidumbre" con el asunto de Cataluña, situación que a él le ha afectado con el turismo ruso y árabe; y de otros problemas que puedan surgir a raíz de la situación en los países árabes como Egipto y Túnez, así como en Turquía.

Se ha referido también a Venezuela, que debe a Globalia, ha dicho, "200 millones de dólares, contabilizados y admitidos por el Gobierno", una cuantía que está a la espera de cobrar.

"Siempre que he ido a Venezuela me dicen que sí, que no te preocupes españolito que te vamos a pagar, pero hasta ahora no lo han hecho", ha indicado.

Aún así, está convencido de que sin Latinoamérica su empresa no sería la que es, gracias a su apuesta por ese continente.

Sobre las "conversaciones" mantenidas el pasado febrero con Air France-KLM, que ha reconocido que han existido, ha puntualizado que no han sido "serias", ni se han traducido en oferta alguna por parte del grupo franco-holandés.

Ha asegurado que Air France-KLM tiene "interés" en Air Europa, una compañía "atractiva", y que incluso responsables de esa empresa estuvieron en el domicilio de Hidalgo "comiendo amigablemente". No obstante, "no hubo oferta alguna", ha insistido.

Sobre el futuro de la compañía aérea que fundó, ha afirmado que la ve "independiente" y que llegará "muy lejos".

Ha destacado lo que ha hecho por España su compañía, cien por cien capital español, hasta el punto de que puede decir "muy alto y fuerte" que su compañía "ha ahorrado a los españoles entre 100.000 y 150.000 millones de euros desde 1993", cuando se introdujo en el mercado español y contribuyó a liberar los precios.

Por aquel entonces, un vuelo Madrid-Barcelona costaba "36.000 pesetas de entonces y ellos lo hacían por 8.000". "El artífice de eso fui yo y esa es la realidad".

A pesar de ello, se ha lamentado, Air Europa "no compite en igualdad de condiciones", teniendo en cuenta que se trata de la "única compañía" de capital privado "que no ha recibido ni un solo euro de ayudas púbicas".

Air Europa, que transporta desde hace años las tropas españolas, tras ganar un concurso público y cumplir los requisitos "exigibles y no exigibles", operará mañana con un vuelo a Bagdad.

Hasta ahora se han completado dos vuelos con las tropas y mañana se producirá el tercero, un destino que supone un esfuerzo, teniendo en cuenta las dificultades que entraña volar a Iraq. No obstante, "seguiremos esforzándonos por llevar a las tropas a donde tengas que llegar", ha asegurado.