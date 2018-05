Elorza: el PSOE no va a negociar sobre autogobierno vasco ni presos catalanes

Bilbao, 29 may (EFE).- El diputado y dirigente del PSOE Odón Elorza ha considerado que no es el momento de negociar sobre los políticos independentistas catalanes encarcelados ni sobre el autogobierno vasco, porque "lo que toca ahora es comprometerse con la regeneración democrática y la credibilidad de las instituciones" con la moción de censura.

En una entrevista en Radio Euskadi, Elorza ha pedido a los diputados de todos los grupos que se impliquen para aprobar la moción de censura a Mariano Rajoy que el PSOE presenta con Pedro Sánchez como candidato "con un programa mínimo de regeneración democrática y con una agenda social también mínima pero imprescindible", que se debatirá el jueves y se votará el viernes.

De salir adelante, ha explicado, habrá "un período corto" de gobierno de Sánchez y "cuando se haya normalizado la vida política", el PSOE pactará con otros partidos un adelanto electoral.

Lo fundamental ahora, ha opinado, es actuar con responsabilidad "ante el nivel de saturación por la corrupción dentro del partido que actualmente gobierna, ya que además la sentencia de la trama Gürtel afecta a la responsabilidad política del actual presidente" Mariano Rajoy, en una situación que ha considerado como "emergencia nacional".

El PSOE no va a negociar con los grupos su apoyo a la moción de censura porque no hay tiempo y porque "no toca ahora hablar" de los políticos catalanes presos "ni de autogobierno vasco" como han pedido los grupos nacionalistas para comprometer sus votos a favor de Sánchez. Esos temas y otros se podrán empezar a hablar cuando haya un nuevo gobierno, ha indicado.

Ha asegurado que su partido no ha echado cuentas con los votos de independentistas, nacionalistas ni de Ciudadanos, sino que la iniciativa interpela a todos.

"¿Van a permitir que Mariano Rajoy salga vivo de una moción de censura y van a permitir que siga en la Moncloa como si no hubiera pasado nada", les ha cuestionado Elorza al resto de diputados.