Diputados socialistas replican a Iglesias que su moción fracasó y no dimitió

Madrid, 29 may (EFE).- Varios diputados socialistas han replicado hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que la moción de censura que hace un año presentó su partido contra el Gobierno del PP fracasó y qué él no dimitió por no lograr sacarla adelante.

Así han respondido a las declaraciones de Iglesias, quien ayer consideró que un fracaso de la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy sería un "fracaso estrepitoso" que situaría a Pedro Sánchez fuera de la política.

A su llegada a la reunión del grupo socialista, que hoy preside Sánchez, el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, le ha recordado a Iglesias que no renunció a su cargo cuando perdió su moción de censura.

"Creo que más bien debiera callarse Pablo Iglesias que hace bien poco puso una moción y no sacó más que sus votos", ha dicho López, coincidiendo con lo que después ha declarado a los periodistas el diputado Antonio Pradas.

Pradas también ha recordado que Iglesias no está fuera de la política y "fracasó" en una moción de censura.