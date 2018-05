CE dice que no es "realista" pensar que EEUU no impondrá cuotas o aranceles

Estrasburgo (Francia), 29 may (EFECOM).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, señaló hoy que no es realista esperar que Estados Unidos (EEUU) no imponga cuotas o aranceles sobre el acero y el aluminio europeos una vez acabe el plazo de la exención temporal a las medidas tarifarias sobre estas exportaciones, el 1 de junio.

En un debate durante el pleno del Parlamento Europeo (PE), la comisaria se refirió a la relación comercial entre la Unión Europea (UE) y EEUU, "cada vez más compleja", y se mostró pesimista ante los progresos que se podrán alcanzar en los últimos y decisivos días de contactos con la Administración estadounidense.

"Ojalá (pueda informarles sobre) una agenda positiva sin aranceles ni cuotas, pero de manera realista no podemos esperar eso", admitió ante los eurodiputados, a quienes agradeció su apoyo a la postura de la Comisión.

Malmström expresó su preocupación ante las "iniciativas unilaterales" que ha llevado a cabo Estados Unidos, y señaló que se reunirá con el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, en los márgenes de una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mañana en París.

"Este será un momento importante, pero está claro que la decisión final la tomará el presidente (Donald) Trump", dijo la comisaria.

Malmström reiteró que la UE está dispuesta a hablar sobre cómo mejorar el clima comercial con EEUU, una vez se confirme la exención a los aranceles.

Además, acusó a la Administración Trump de haber utilizado esta amenaza para obtener no sólo una cuota sobre las exportaciones futuras de acero y aluminio de la UE, "sino también garantías en el contenido y objetivos de la agenda bilateral y el acceso a los mercados".

"Viéndolo de forma realista, incluso si Estados Unidos decide no imponer aranceles, se puede esperar que pongan una cuota a las exportaciones de la UE", explicó la comisaria.

Malmström alertó de que una "cuota dura", que prohíbe exportaciones a partir de ciertos niveles, sería mucho más dañina para la industria europea que una suave, que impondría aranceles a las exportaciones que superen los volúmenes establecidos.

Por ello, las acciones que emprenderá la UE a partir del viernes dependerán "de la naturaleza y gravedad de las medidas sobre las exportaciones europeas".

Incluso si Trump opta por no imponer aranceles a las exportaciones europeas y recurre al establecimiento de cuotas de aluminio y acero, la CE preparará medidas de "reequilibrio" que afectarán a productos procedentes de EEUU, aunque a un nivel más bajo que si se aplicaran los aranceles.