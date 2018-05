Cifra de muertos por huracán en Puerto Rico podría haber superado los 4.600

Washington, 29 may (EFE).- El saldo mortal dejado por el paso del huracán María en Puerto Rico el pasado año podría ser de más de 4.600 fallecidos, muy por encima de los 64 reconocidos oficialmente, según un estudio publicado hoy en la revista científica "New England Journal of Medicine".

"Nuestros resultados indican que la cifra oficial de 64 es una sustancial infravaloración de la verdadera mortalidad tras el huracán María", se indica en el estudio elaborado por la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en colaboración con las universidades Carlos Albizu y Ponce en Puerto Rico.

Con vientos sostenidos de casi 250 kilómetros por hora y fuertes lluvias que causaron inundaciones catastróficas, hubo muchas maneras de que el huracán causase muertes entre el 20 de septiembre, fecha en que la tormenta tocó tierra en la isla caribeña, y diciembre de 2017, explicó el reporte.