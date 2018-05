Chori Domínguez: "Tengo la puerta abierta a seguir en el Rayo"

Madrid, 29 may (EFE).- Alejandro 'Chori' Domínguez, delantero argentino del Rayo Vallecano, declaró este martes que para la próxima temporada aún no ha decidido su futuro y apuntó que tiene "la puerta abierta" a seguir en el equipo madrileño, aunque matizó que "todo dependerá de las reuniones" que haya en los próximos días.

Chori Domínguez regresó al Rayo Vallecano en agosto de 2017 dispuesto a cumplir "el sueño" de ascender a Primera.

"El primer objetivo lo conseguimos y el personal también. Nos queda un pasito para conseguir el segundo, que es coronarnos como campeón de Liga", dijo el argentino, que en los últimos meses ha tenido un papel secundario dentro del equipo con pocos minutos.

"No he jugado porque lo que Míchel veía o necesitaba era algo especial en el equipo y Las decisiones dieron buen resultado. Cuando a uno le toca jugar lo hace de la mejor manera y cuando no solo queda trabajar para que el equipo esté bien", declaró.

A falta de una jornada para acabar el campeonato, el argentino hizo balance de esta segunda etapa en el club vallecano, en el que se siente "muy feliz y agradecido" al presidente Raúl Martín Presa y a la afición.

"Me siento así porque las dos veces que intentamos venir se dio bien. La primera etapa fue tras una salida no muy buena de River Plate y del Valencia y me abrieron las puertas. En este caso pasó que mi familia y yo no teníamos intención de seguir en Grecia y se dio esto. Hay que ser agradecido y después de todo lo que vivimos como no voy a querer al Rayo", apuntó.

Para la próxima temporada, 'Chori' Domínguez aún no tiene decidido su futuro, aunque no descarta continuar en el Rayo.

"No sé qué pasará. Seguramente nos sentaremos, hablaremos y veremos que es lo mejor y lo que necesita el club. Tengo ganas de seguir jugando, pero dependerá de muchos factores. Al Rayo lo agradezco y tengo la puerta abierta para seguir, pero dependerá de las reuniones que tengamos", concluyó.