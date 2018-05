Catalá cree que la moción de censura está abocada al fracaso

Toledo/Cuenca, 29 may (EFE).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha criticado la moción de censura presentada por el PSOE, pues ha advertido que es una "grave irresponsabilidad" que hace un "grave daño a la economía", aunque se ha mostrado confiado en que esta iniciativa está "abocada al fracaso".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, donde ha impuesto sendas medallas de bronce del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort a dos jueces de paz de la provincia, Catalá ha denunciado que la moción de censura propuesta por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido planteada "con precipitación y sin contar con apoyos".

En concreto, ha señalado que Sánchez no la planteó en su partido "hasta ayer" mientras que, ha afirmado, que el resto de grupos políticos "dicen que no han tenido ningún contacto todavía".

"No cuenta con apoyos y, si los tuviera, tendría que ser de partidos que promueven la independencia de Cataluña respecto de España, partidos de extrema izquierda radical y no sé si los militantes y los votantes del PSOE quieren que en España haya un 'gobierno Frankenstein', formado por diversos grupos políticos que no comparten un proyecto ni un programa político", ha opinado el ministro de Justicia.

Por ello, ha considerado que la moción de censura "está abocada a fracaso", un escenario que a su modo de ver "es lo mejor que puede pasar" al país, pues ha vaticinado que si triunfase "sería un auténtico desastre", pues ha dudado de que los partidos que pudieran conformar el futuro gobierno o prestar apoyo parlamentario al PSOE para que gobernara en solitario tengan puntos en común en sus programas electorales.

En cualquier caso, ha lamentado que la moción de censura ya ha hecho "un grave daño a la economía" española y ha señalado que, desde que se registró, ha caído la bolsa y ha subido la prima de riesgo, lo que implica el encarecimiento de las operaciones financieras y pérdida de valor de las inversiones y se traduce en "pérdida de empleo", según el ministro.

Catalá ha tachado de "grave irresponsabilidad" la moción de censura planteada, que "no tiene viabilidad" y que a su entender solo se ha presentado para "mejor y mayor lucimiento de Sánchez".