Cabecilla de rebeldes sursudaneses acepta posible sanción de la ONU contra él

Yuba, 29 may (EFE).- Un cabecilla de la oposición armada de Sudán del Sur y gobernador del estado de Bieh, Koang Rambang, se mostró favorable a la inclusión de su nombre en una lista de personas que podrían ser sancionadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, siempre y cuando este paso "lleve a lograr la paz" en el país.

Rambang dijo a Efe que da la bienvenida a las posibles sanciones contra su persona porque consideró que "este paso conducirá a la paz".

"Es positivo que la comunidad internacional preste atención a solucionar el problema de Sudán del Sur, por ello, si castigar a las personas que entorpecen el proceso de paz en el país es la solución, doy la bienvenida a esta (medida)", aseguró.

"Incluso en el caso de que me lleven a juicio, el tribunal me declarará inocente, porque no soy culpable", agregó el opositor, que combatía contra las fuerzas gubernamentales en la zona controlada por los rebeldes en Bieh.

Asimismo, detalló que no tiene propiedades o bienes que puedan ser embargados o congelados, porque -aseguró- se mantuvo "en el campo de batalla desde el comienzo de la crisis en 2013".

Su reacción llega después de que EE.UU. presentara un borrador de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones a seis personalidades de Sudán del Sur por su papel en la guerra y por impedir la llegada de ayuda humanitaria a los civiles.

Las sanciones incluirían a cuatro responsables del Gobierno de Yuba y dos de la oposición armada, y conllevarían la congelación de sus fondos y la prohibición de viajar fuera del país.

El conflicto en Sudán del Sur estalló en diciembre de 2013 entre las fuerzas del presidente Salva Kiir, de la etnia dinka, y las leales a su entonces vicepresidente, Riek Machar, de la tribu nuer, que se encuentra actualmente en Sudáfrica bajo arresto domiciliario.

Ambos alcanzaron un acuerdo de paz en Adis Abeba en 2015 que llevó a la creación de un Gobierno de unidad, pero en 2016 se reanudó la violencia.