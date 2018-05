Autoridades alemanas creen que Lufthansa no cometió abusos al subir precios

Fráncfort , 29 may .- Las autoridades alemanas de defensa de la competencia consideran que la compañía aérea Lufthansa no ha cometido abusos pese a incrementar los precios de los billetes en Alemania entre un 25 % y 30 % tras la quiebra de Air Berlin, subida que no justifica abrir un procedimiento.

La Oficina federal de defensa de la competencia (Bundeskartellamt) informó hoy de que durante un par de meses Lufthansa tuvo una posición de monopolio y que recibió numerosas quejas por los aumentos de precios que aplicó a sus billetes de avión.

El presidente de la Bundeskartellamt, Andreas Mundt, dijo que "los precios de los billetes de Lufthansa eran entre un 25 % y un 30 % más caros después de la insolvencia de Air Berlin en comparación con la media del año anterior".

Además, añadió Mundt, en algunos casos concretos se produjeron incrementos de los precios más elevados.

"Este incremento de los precios es ciertamente notable pero no justifica abrir un procedimiento por abuso" contra Lufthansa, según Mundt.