El PNV acusa a UPN de impedir inversiones en Navarra y el Convenio Económico

Pamplona, 29 may (EFECOM).- El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado hoy a UPN de impedir las inversiones que para Navarra ha defendido el PNV en el Congreso, así como el acuerdo entre los gobiernos central y foral para la actualización del Convenio Económico.

Tras afirmar que en el PNV están "hartos" ya de las actitudes "antinavarras" de UPN, Esteban ha explicado que la gota que ha colmado el vaso y les ha hecho hablar es saber que los regionalistas dicen que el PNV retiró sus enmiendas a los Presupuestos del Estado de 2018 sobre Navarra porque quiso.

"Lo hicimos por responsabilidad" después de que el Gobierno central, "desesperado", llamara para pedir "por favor" al PNV que las retiran porque "si no los presupuestos se iban al carajo", ha afirmado en una conferencia de prensa en la que ha criticado el "chantaje de UPN" al negar su apoyo a las cuentas si las enmiendas se mantenía.

Pero esta actitud, según ha precisado, no es nueva, se remonta a principios de 2017, cuando el PNV quiso como ahora "hacer algo por Navarra" y entonces a cambio de sus votos a los Presupuestos de ese año reclamó al Gobierno central, entre otras cosas, que cerrara el cuerdo con el Ejecutivo foral sobre la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado.

La situación sin embargo se prolongó hasta diciembre por las trabas de UPN y no más porque ya se acaba el año y Aitor Esteban personalmente avisó "al ministro y al presidente" que si no se firmaba con el Ejecutivo foral ese acuerdo el PNV no negociaría los presupuestos de 2018.

"Nosotros siempre pensamos que es mejor un beneficio para nuestros conciudadanos que un beneficio muy corto y de muy corta mira que sería partidista", ha dicho, y ha añadido que el PNV "siempre" ha intentando "sacar cosas para Navarra" porque lleva cien años en esta tierra y "tenemos todo el derecho del mundo".