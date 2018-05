Vallejo: Cristiano es muy importante para nosotros, estamos encantados con él

Las Rozas , 28 may .- Jesús Vallejo, defensa del Real Madrid, dijo este lunes que el portugués Cristiano Ronaldo, su compañero en el conjunto blanco, "es un jugador muy importante" para su equipo, que "la afición, el club y los compañeros" lo apoyan "en todo" y que están "encantados con él".

"Sabemos que Cristiano es un jugador muy importante para nosotros. La afición, el club y los compañeros lo apoyamos en todo, así que estamos encantados con él", declaró este lunes a su llegada a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para la preparación del Mundial de Rusia 2018.

Vallejo explicó que "no" puede "entrar a valorar" si las palabras de Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el Real Madrid empañaron el triunfo en la final de la Liga de Campeones. "No me enteré de si dijo una cosa u otra. Estaba tan contento celebrando con todo el mundo que no me paré a pensar eso", apuntó.

El astro portugués será el primer rival de España en el Mundial de Rusia, el 15 de julio. "Está claro que si se puede contener un poquito para ese partido, pues mucho mejor", dijo Vallejo, que calificó el choque como "de talla mundial" y valoró que "siempre esa rivalidad es buena en el fútbol, pero siempre que sea sana".