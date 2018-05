Tebas sobre posible adiós Cristiano: "Neymar se fue y no han bajado ingresos"

Madrid, 28 may (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que no le preocupa una posible salida del portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, ya que "Neymar se fue (del Barcelona) y no han bajado los ingresos".

"Hace unos cinco años era diferente, pero se ha ido Neymar y no han bajado los ingresos", dijo Tebas en el Club Siglo XXI.

Ronaldo insinuó su salida del Real Madrid el pasado sábado tras la victoria del equipo blanco en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool (3-1).

El delantero portugués, sobre el césped del Estadio Olímpico de Kiev minutos después del encuentro, dijo, en declaraciones a Bein Sports, que "fue muy bonito estar en el Real Madrid" y que próximamente daría "una respuesta".

Tebas también recordó que la 'Premier League' no gana un Balón de Oro desde hace muchos años pero sigue sólida en el mercado gracias a que creó una gran marca.