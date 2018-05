Quique Domínguez será el sustituto de Barbeito en el Mudhar de Arabia Saudí

Pontevedra, 28 may (EFE).- El entrenador Quique Domínguez, ex del Condes de Albarei Teucro, será el sustituto de Fernando Barbeito al frente del Mudhar de Arabia Saudí, vigente campeón de la primera división de ese país.

"Tanto en lo personal como en lo profesional se me presenta una oportunidad muy interesante. Creo que puede ser una experiencia muy positiva para mí en los dos aspectos. Evidentemente se trata de una país con una cultura y una forma de ver las cosas diferente a todo lo occidental, pero seguro que es una experiencia enriquecedora", declaró el técnico pontevedrés.

Además, Quique Domínguez señaló que jugar la Copa de Asia con el Mudhar ha sido "un aliciente más" para emprender su primera aventura como técnico lejos de nuestro país.

"Es un gran reto porque vamos a jugar una competición internacional. Estas últimas semanas he hablado con Fernando -Barbeito- y me ha dado muy buenas referencias del club. No es el club más rico de Arabia Saudí pero tiene una filosofía muy marcada y muchos jugadores en la selección nacional", comentó.