PSOE dice que no se trata de ganar la moción, sino de cumplir su obligación

Madrid, 28 may (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha aceptado hoy que la falta de apoyos puede llevar a Pedro Sánchez a perder la moción de censura, pero ha sostenido que para los socialistas "no se trata de ganar o no ganar" la moción, sino de "cumplir son su obligación ética y democrática".

"El PSOE puede sentirse muy orgulloso de haber cumplido con esa obligación ética y democrática", ha destacado Robles, que ha insistido en que "todo lo demás es accesorio y secundario" y ha subrayado que "cuando la corrupción se ha extendido por todo el sistema es necesario tomar decisiones políticas con independencia del resultado final".

Por eso, Sánchez acudirá a la moción de censura contra Mariano Rajoy "con el programa del PSOE", lo que incluye "todas las leyes de contenido social vetadas" en los últimos dos años por el PP y Cs, y con el "estandarte" del marco constitucional, ha avanzado Robles.

La portavoz socialista, que se ha felicitado de que el debate de la moción se haya fijado "a la mayor brevedad posible" -el jueves y viernes de esta semana-, ha incidido en que Sánchez hará un planteamiento "serio", "riguroso" y de defensa de la Constitución y la regeneración democrática.

En rueda de prensa en el Congreso, Robles ha confirmado que los socialistas mantendrán "contactos", en los días que quedan hasta el debate, con el resto de grupos parlamentarios, en cumplimiento de la cortesía parlamentaria, pero no para negociar apoyos.

"Nos pondremos, por supuesto, en contacto dejando a todos claro que el programa con el que nos vamos a presentar es el proyecto socialista", ha subrayado.

La exmagistrada del Tribunal Supremo ha incidido también en la "gravedad" de la sentencia del caso Gürtel y en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "contribuyó a proteger la caja B y la corrupción" del PP y ha defendido que a Pedro Sánchez "no se le puede echar en cara el apego al poder", puesto que dimitió como secretario general y como diputado en 2016.