Perú mide ante Escocia su fiabilidad sin Guerrero

Lima, 28 may (EFE).- La selección de Perú tendrá este martes ante Escocia una nueva prueba para demostrar que no acusa la ausencia de su capitán y máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, del que no podrá disponer en el Mundial de Rusia 2018 al estar inhabilitado por un caso de dopaje.

Aunque el combinado peruano ya ganó sin Guerrero la repesca de la Copa del Mundo contra Nueva Zelanda y los amistosos jugados en marzo ante Croacia (2-0) e Islandia (3-1), los 14 meses de suspensión impuestos al delantero por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) han devuelto el nerviosismo al país.

Por esta circunstancia, el equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca buscará un triunfo solvente frente a los escoceses que deje tranquilos a sus fervientes seguidores antes de poner rumbo a Rusia.

El partido, de carácter amistoso, se disputará en el Estadio Nacional de Lima y será la despedida de la selección peruana ante su público, pues ya no jugará más encuentros en su territorio antes de su debut en el Mundial.

El combinado peruano culminará su preparación por Europa, donde jugará sendos amistosos contra Arabia Saudí y Suecia, por lo que ante Escocia el estadio registrará un lleno absoluto en un ambiente de fiesta y expectación por volver a ver a Perú en un Mundial después de 36 años.

Tan grande es la pasión existente en Perú por su selección que este sábado acudieron 20.000 personas a presenciar el único entrenamiento a puertas abiertas que hizo el equipo en las dos semanas que lleva de preparación para el Mundial.

Gareca dispondrá en principio el mismo once titular que ha utilizado en los partidos anteriores donde ya no contaba de Guerrero, de manera que Jefferson Farfán será el referente en el ataque peruano, con Raúl Ruidíaz en la recámara.

Es posible que haya una variación en la portería, con la titularidad de Carlos Cáceda en lugar de Pedro Gallese, quien se recupera de unas molestias en un hombro que en los últimos días le impidieron ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros.

Por su parte, la selección de Escocia buscará seguir asentando la renovación en su equipo que ha puesto en marcha su técnico, Alex McLeish, desde que se hizo cargo del combinado hace tres meses.

McLeish, que ocupa el cargo de seleccionador por segunda vez, dirigirá su tercer partido en esta nueva etapa al frente del equipo escocés, tras haber perdido en los meses anteriores frente a Costa Rica (0-1) y haber ganado de visitante a Hungría (0-1).

Es probable que el delantero del West Bromwich Albion inglés Matt Phillips, autor del gol ante Hungría, sea el único hombre en ataque de Escocia, por delante del artillero del Barnsley inglés Oliver McBurnie.

La principal ausencia en el equipo escocés es el lateral izquierdo Andy Robertson, quien jugó con el Liverpool inglés la final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, y cuya posición puede ser ocupada por Barry Douglas.

Tras jugar frente a Perú, Escocia se enfrentará el sábado 2 de junio ante México en el Estadio Azteca, un partido que también servirá al equipo 'tricolor' de despedida ante su afición antes de viajar hacia Rusia.

Alineaciones probables:

Perú: Carlos Cáceda; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Christian Cueva y Jefferson Farfán. Seleccionador: Ricardo Gareca.

Escocia: Allan McGregor; Ryan Fraser, Jack Hendry, Scott McKenna, Charlie Mulgrew, Barry Douglas; Matt Ritchie, Stuart Armstrong, John McGinn, Scott McTominay; y Matt Phillips. Seleccionador: Alex McLeish.

Árbitro: Fernando Guerrero (México).

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 20:00 (1:00 GMT del miércoles).