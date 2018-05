Paraguay cree apertura al mundo le salva de crisis como en Brasil y Argentina

París, 28 may (EFE).- La ministra paraguaya de Hacienda, Lea Giménez, afirmó hoy que con su creciente apertura al exterior y con la diversificación de sus relaciones comerciales su país ha logrado escapar a las crisis como las sufridas por sus dos principales socios, Brasil y Argentina.

"Hemos encontrado mercados alternativos que han servido de amortiguador", destacó en una entrevista a Efe en París, donde participa en la décima edición del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe.

Hizo hincapié en que "Paraguay en los últimos cinco años supo desacoplarse de Argentina y Brasil" para evitar sufrir las crisis que afectan a esos dos vecinos.

Preguntada por si les está afectando la situación de huida de capitales de Argentina que ha trastocado su mercado de divisas tras el repunte de los tipos de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó que no tienen "una inquietud particular" y que no están viendo un reflujo de las inversiones.

Además, explicó que frente a "los desafíos estructurales" que tiene planteados Brasil por su sistema fiscal e institucional o de costes administrativos para sus empresas, Paraguay ofrece un dispositivo impositivo más sencillo y facilidades para la creación de compañías.

De ahí el desarrollo de maquiladoras en territorio paraguayo, cuya producción va destinada al mercado brasileño. Sobre todo, insistió en que "el pilar económico fundamental de Paraguay es su estabilidad".

La titular de Hacienda recordó que el mes pasado el Fondo Monetario Internacional revisó al alza las previsiones de crecimiento de Paraguay para este año, de forma que se espera un incremento del producto interior bruto del 4,5 %.

Pero añadió que los países latinoamericanos necesitan tasas superiores, en particular para generar empleo, e hizo notar que Paraguay es demográficamente joven, con un 70 % de la población que tiene menos de 40 años.

La ministra se mostró convencida de que la Unión Europea y Mercosur están "a las puertas de un acuerdo" de libre comercio, teniendo en cuenta los últimos compromisos, en particular sobre la carne.

En cuanto a las tensiones comerciales generadas por los pulsos del presidente estadounidense, Donald Trump, con China y la Unión Europea, consideró que es un fenómeno "transitorio" y que "la integración va a continuar, quizás a un ritmo más desacelerado".

En cualquier caso, apostó por una mayor integración en Latinoamérica, que está poco desarrollada si se compara con Asia, y contó que eso ofrece un potencial de crecimiento.

Giménez indicó que en los últimos tiempos su país se ha incorporado al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al Foro Global sobre la Transparencia y a la iniciativa BEPS para impedir la elusión de impuestos por parte de las multinacionales.

Y añadió: "En el mediano y largo plazo, nuestro objetivo va a ser entrar en la OCDE".