Óscar Puente considera "prioritario" reemplazar el gobierno de Mariano Rajoy

Valladolid, 28 may (EFE).- El portavoz de la Ejecutiva del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado hoy que lo "prioritario" es "sustituir y reemplazar el Gobierno de Mariano Rajoy, que no debe seguir adelante y, si no se toma la decisión esta semana, se hará apoyado en excusas que no sirven para afrontar la realidad".

Más allá de los plazos que puedan darse respecto al debate de esta moción, que tendrá lugar el jueves 31 de mayo y el viernes 1 de junio, Puente ha sostenido hoy, en declaraciones a los periodistas, que: "lo relevante de hacerlo ya es que nos dejamos de zarandajas, porque éste es un debate sobre regeneración democrática y sobre la limpieza de las instituciones".

En este sentido, ha recordado que el PSOE "plantea que se elija un gobierno nuevo que devuelva un mínimo de dignidad a las instituciones" y ha advertido de que "ahora todo el mundo tiene que retratarse y si hay quien pone encima de la mesa otras prioridades, tendrá que responder ante sus electores y la ciudadanía".

Para el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, "las prioridades están claras, que son evitar que el gobierno actual continúe y hacer que sea sustituido por otro, que sea elegido en la sede de la soberanía nacional, que son las Cortes", ha concluido tras recibir al VRAC como campeón de la liga de rugby.