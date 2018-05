Maíllo subraya el PP ha cerrado filas en torno a Rajoy, que no piensa dimitir

(Actualiza la NA1007 con otras declaraciones de Maíllo en Antena 3)

Madrid, 28 may (EFE).- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado hoy que hay "cierre de filas" en el partido en torno a su líder, Mariano Rajoy, que "evidentemente" no va a dejar la Presidencia del Gobierno por una sentencia -la de Gürtel- que además, "no es firme".

"Quien pretenda dar por muerto a Rajoy o al Partido Popular o simplemente subestimar al PP se equivoca", ha advertido Maíllo en declaraciones en la Ser en las que ha vuelto a criticar la "irresponsable" moción de censura presentada por el PSOE.

Ha asegurado que ha hablado con mucha gente del partido este fin de semana y nadie le ha planteado que Rajoy deje el cargo o que se celebre un congreso extraordinario del PP ante la situación que se vive en estos momentos con la presentación, por parte del PSOE, de una moción de censura contra el presidente.

Por otro lado, en declaraciones en Antena 3, Fernando Martínez Maíllo ha augurado que Rajoy saldrá "fortalecido" del debate de la moción de censura y el PP tiene "muchas esperanzas" en que eso ocurra dada la experiencia parlamentaria de su líder.

Y ha reprochado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que presente esta moción con el único objetivo de acudir al Parlamento, recuperar espacio en las encuestas y afianzarse internamente. "¿Y España qué", ha añadido".

En las declaraciones en la Ser, Maíllo ha insistido en que existe una "reacción exagerada" ante la sentencia de Gürtel, y ha criticado que Sánchez haya presentado la moción "con nocturnidad", sin consultar ni negociar.

"España no está para mociones ni elecciones", ha recalcado Maíllo, quien ha insistido en que Rajoy no tiene intención de dimitir ni tampoco debe hacerlo.

Maíllo ha insistido en que es "irresponsable" tratar de deslegitimar a todo el PP por una sentencia que "no es firme" y que además "no dice lo que expresa" porque la responsabilidad civil a título lucrativo está "mal aplicada" en esta resolución judicial.

Por un caso que afecta a dos municipios no se puede poner "patas arriba España" ni llevarla a esta situación, ha insistido el 'número tres' del PP.

"Veremos a ver quien sale victorioso", ha señalado el dirigente popular, quien por otra parte ha señalado que la moción de censura "no paraliza la tramitación de los presupuestos", que están ahora en el Senado.

Ha añadido que los populares no van a bloquear el debate de la moción pero ha advertido de que tampoco son "irresponsables", y ha habido en el Congreso un acuerdo de siete fuerzas políticas para sacar adelante las cuentas del Estado que "sigue en vigor".