Jiménez: "Debemos aceptar dónde estamos, Las Palmas será un equipo a batir"

Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).- El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, dijo en su presentación oficial que el equipo amarillo debe "aceptar" que está en Segunda División, y que la próxima temporada será un rival "a batir" en una categoría muy "larga, competitiva y dura".

El técnico sevillano llega a Gran Canaria tras proclamarse campeón de la liga griega con el AEK de Atenas, una decisión que reconoce que puede sorprender, pero que justificó en su "necesidad imperiosa" de cerrar su etapa en Grecia tras año y medio "de mucho desgaste", y regresar a España, aunque fuese a la categoría de plata.

Jiménez se cuidó mucho de no pronunciar la palabra "ascenso", el objetivo del club para la campaña venidera, tras su aún reciente descenso de LaLiga Santander con los peores números de su historia en la máxima categoría del fútbol español.

"No hay que lamentarse ni vivir del pasado, ni llegar al futuro sin pasar por el presente. Debemos aceptar dónde estamos, la complejidad de cada partido, y tener mucha paciencia porque Las Palmas será un equipo a batir en Segunda. Necesitamos mucha gente con ilusión y ganas de trabajar para devolver a este club histórico a la excelencia", apuntó en rueda de prensa.

Jiménez añadió que "con intenciones no basta" y que no es bueno "vender humo", sino demostrar los objetivos en el terreno de juego "partido a partido", pero recordó que esa misma intención la tendrán "otros seis o siete equipos" la campaña venidera.

El exdefensa internacional español se considera "un entrenador de retos, muy trabajador y ambicioso", con un carácter "exigente y flexible", y al que se le nota mucho "cuando gana y también cuando pierde".

De posibles fichajes no quiso hablar, ni siquiera de las demarcaciones a reforzar, aunque sí reconoció que el equipo tiene "carencias" en algunos puestos y que no es partidario de traer a muchos jugadores cedidos de otros clubes.

"Tenemos una idea global de lo que queremos y tendrán cabida los jugadores de la cantera, no voy a ser un tapón para ellos. Habrá oportunidad para los jóvenes y menos jóvenes, no voy a mirar el DNI para decidir si un futbolista merece jugar o no", advirtió.

En cuanto al delantero argentino Sergio Araujo, al que ha tenido a sus órdenes en el AEK Atenas cedido por la UD Las Palmas, comentó que ha hecho "un año fantástico" no solo en el capítulo realizador, sino también "en cuanto a trabajo, compromiso y honestidad", pero deberá "ganarse la camiseta" durante la próxima pretemporada.

Sí fue algo más explícito en cuanto a su sistema de juego preferido, el 4-4-2, aunque matizó que con cierta "flexibilidad", ya que también ha jugado con tres centrales y porque debe adaptarse "a los jugadores que hay o se puedan contratar".

En cuanto a la afición, dijo que el equipo debe volver a "engancharla" para que le lleve "en volandas" y que sea "muy difícil" para los rivales ganar en el estadio de Gran Canaria, pero para ello deben transmitirle en cada partido la "intención" de ganar.

El nuevo entrenador del equipo amarillo, nada más bajar del avión, acudió a Telde para supervisar las instalaciones del complejo deportivo El Hornillo, sede de entrenamiento del equipo hasta que finalicen las obras de la ciudad deportiva de Barranco Seco.

Jiménez fue recibido por Nicolás Ortega, vicepresidente del club, y Patricio Viñayo, director general, y estuvo acompañado en todo momento por Toni Otero, nuevo secretario técnico.

El dirigente gallego dijo durante la presentación de Jiménez que ya está trabajando tanto en posibles llegadas como salidas de jugadores, pero señaló que debe hacerlo con "discreción" porque hay "muchos equipos" intentando fichar a los mismos futbolistas.