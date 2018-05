Gobierno dice que no está prevista la transferencia de las prisiones vascas

Madrid, 28 may (EFE).- El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha insistido hoy en que el Gobierno no tiene previsto transferir las competencias en materia de prisiones al Gobierno vasco.

Bermúdez de Castro ha contestado a una serie de preguntas en la Comisión Constitucional en el Senado relativas a transferencias pendientes del País Vasco y de Navarra.

El senador socialista Antonio Rodríguez ha recordado que Euskadi quiere abrir negociaciones para la transferencia de las competencias relativas a los servicios penitenciarios de acuerdo con el Estatuto de Gernika, por lo que le ha preguntado si el Gobierno va a convocar en el plazo más breve posible la Comisión Mixta de transferencias.

El secretario de Estado ha reconocido que no está prevista su convocatoria para este asunto, aunque sí se reunirá para asuntos ferroviarios próximamente.

Ha negado que sea fácil ponerse de acuerdo sobre las prisiones y le ha precisado al senador que sí así fuera en las épocas en que han gobernado los socialistas, incluso en Vitoria y en Madrid, lo hubieran hecho.

El senador del EH-Bildu Joan Iñárritu también le ha dirigido una pregunta sobre transferencias pendientes con el País Vasco y Navarra y se ha referido a sendos acuerdos de los respectivos Parlamentos en los que así se solicitan.

Bermúdez de Castro ha dicho que "oficialmente" al Gobierno no le consta esas peticiones de transferencias de competencias y ha dejado claro que "la práctica totalidad" de las previstas en sus Estatutos ya han sido traspasadas.

Ha precisado que las que aún no han sido traspasadas es porque no ha habido acuerdos o bien en los servicios a traspasar o en su coste y que en esta legislatura no ha habido ninguna competencia transferida a esas dos comunidades, ni "a día de hoy" prevista negociación alguna.

A preguntas del senador, ha indicado que en los últimos diez años, el País Vasco ha planteado 17 conflictos competenciales y Navarra, ocho.

Se ha mostrado dispuesto a hablar con todas las comunidades y ha indicado que "algunos servicios" son mejores prestados por las autoridades territoriales, porque están más cerca y conocen mejor los problemas.