Georgina García: Tengo muchas ganas de jugar contra Wozniacki

París, 28 may (EFE).- La española Georgina García (115 del mundo), quien ganó este lunes a la eslovena Dalila Jakupovic y firmó su pase a la segunda ronda de Roland Garros, dijo que tiene "muchas ganas" de jugar contra la danesa Caroline Wozniacki, segunda del mundo.

García Pérez, nacida en Barcelona en 1992, ganó este lunes su primer partido en un "Grand Slam" y tendrá en segunda ronda a una de las mejores del circuito, exnúmero uno del mundo.

"Para mí es increíble. Tengo muchas ganas de jugar contra Wozniacki, me hace mucha ilusión, en una pista grande, ante la número dos. Lo tenía en la cabeza, pero luego me decía: 'primero este partido y luego el siguiente'", declaró la catalana, quien procede de la fase previa.

Ante Jakupovic, García recordó que tuvo problemas físicos que la llevaron a pedir los servicios de fisioteparia.

"Me dio un tirón en el isquio y me he asustado un poco", asumió la tenista, quien reconoció que prefirió arriesgar y continuar el partido.