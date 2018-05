García-López: "Cuando he visto el partido perdido es cuando mejor he jugado"

París, 28 may (EFE).- El español Guillermo García-López, protagonista este lunes de una de las mayores sorpresas de la primera ronda de Roland Garros al eliminar al suizo Stan Wawrinka, campeón en 2015 y finalista el año pasado, confesó que en el cuarto set vio "el partido prácticamente perdido", y que en ese momento es cuando sacó su mejor tenis.

"Con dos sets a uno abajo y una rotura de servicio me dije: 'No pienses, intenta jugar lo más suelto que puedas'. Eso me ha quitado presión, más que pensar en las oportunidades que había tenido y que había dejado pasar", dijo en conferencia de prensa tras el choque.

García-López logró remontar en la cuarta manga y se impuso con facilidad en la quinta (6-2, 3-6, 4-6, 7-6(5) y 6-3) a Wawrinka, muy mermado en su condición física por la lesión de rodilla que padece este año.

"En el primer set él no ha metido ninguna pelota. Después ha cambiado la manera de jugar, con las armas que tiene y que ha utilizado bastante bien. Con la derecha apretaba e intentaba acortar los puntos, no quería pelotear" a causa de su lesión, comentó García-López.

El español recordó que en 2014 ya consiguió eliminar en la arcilla de París a Wawrinka, pero que esta vez "el partido fue muy diferente a entonces" y deseó que el suizo, consiga remontar en la clasificación de la ATP tras el desplome que va a sufrir con su eliminación en primera ronda en este torneo.