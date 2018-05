Detenidos 40 funcionarios y 14 empresarios en Kenia por un caso de corrupción

Nairobi, 28 may (EFE).- La Fiscalía de Kenia ordenó hoy la detención de 40 funcionarios y 14 empresarios por la supuesta malversación de 76 millones de euros del Servicio Nacional de Juventud (NYS), entidad pública que entrena a jóvenes que quieren acceder a las Fuerzas Armadas de este país.

La acusación pública presentará cargos mañana por falsificación, blanqueo de dinero, abuso de poder y fraude -entre otros- contra los sospechosos, entre los que se encuentran altos directivos y antiguos funcionarios del NYS y varias empresas de inversión, comercio y suministros locales.

Entre los detenidos, que fueron interrogados hoy por el director de investigaciones criminales, destacan el director general del NYS, Richard Ndubai; y la secretaria principal de Servicio Público, Lilian Omollo.

El escándalo incluye ventas fraudulentas, pagos a personas de más de 500.000 euros por no prestar ningún servicio o dobles pagos por un mismo servicio.

Algunas de las empresas de suministros llegaron a recibir 14 millones de euros entre noviembre y diciembre pasados, procedentes de facturas que se pagaron varias veces.

Según el diario local The Standard, el NYS no ha justificado hasta casi 150 millones de euros en gastos en los últimos dos años fiscales, y la auditoría pública ha sido incapaz de examinar las cuentas.

El fiscal general de Kenia, Noordin Haji, aseguró hoy en una rueda de prensa en Nairobi que se va redoblar "la lucha contra la corrupción" y acabar con un problema que "está impactando de forma negativa en la economía del país".

Haji también indicó que se han bloqueado cuentas bancarias de los sospechosos para intentar recuperar los fondos desaparecidos.

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, prometió combatir con dureza la corrupción cuando llegó al poder en 2013, pero sus detractores le reprochan que no ha actuado con firmeza para perseguir a altos funcionarios.

Sin mencionar el escándalo, Kenyatta subrayó hoy, en un acto en la residencia presidencial en Nairobi, su mensaje contra los corruptos.

"No vamos a tolerar a personas no éticas. Gente con responsabilidad deber estar preparada para servir, y no para que le sirvan", aseveró el presidente.