Detenido por amenazar en Twitter a líderes de Cs tras quitar lazos amarillos

Barcelona, 28 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido hoy en Premià de Dalt (Barcelona) a un joven de 21 años que el pasado viernes amenazó de muerte en Twitter a los líderes de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas y Carlos Carrizosa, después de que quitaran un lazo amarillo de los escaños del Parlament.

Según ha informado hoy la Policía en un comunicado, el detenido, acusado de un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales, publicó un comentario en Twitter el pasado viernes en el que amenazaba de muerte a varios diputados del Parlament.

Fuentes policiales consultadas por Efe han precisado que el detenido colgó en su perfil de Twitter un mensaje en el que profería insultos y amenazas a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y a su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, tras el rifirrafe que protagonizaron con el presidente de la cámara, Roger Torrent, por sacar de los escaños del Govern un lazo amarillo en solidaridad de los políticos independentistas presos.

"Acabas de sentenciar tu vida, valiente hijo de puta", amenazaba el internauta en el mensaje dirigido a Carrizosa, que el portavoz de la formación naranja difundió como denuncia en las redes sociales.

El detenido ha sido arrestado hacia las 8.20 horas de esta mañana y, tras comparecer en comisaría, ha quedado en libertad con cargos, a la espera de ser citado por el juez de Mataró que investiga el caso, según las fuentes.

Tras la detención de este internauta, Carrizosa ha agradecido a la Policía su labor, a través de un mensaje en Twitter: "Las amenazas contra cargos públicos por su ideología pretenden arrinconar y silenciar a todos los votantes que representan. Gracias a la Policía Nacional por su trabajo".

Pocas horas después de su tuit amenazante, el internauta se disculpó el pasado viernes, a través esta red social: "En ningún momento he pensado que un simple tuit dinamitase mis ideologías... pido disculpas a todo el que haya sentido ofendido, y en especial al señor @carrizosacarlos y al partido @CiudadanosCs".

"Pues desde aquí me disculpo sinceramente con usted si ha entendido mal mi tuit, señor Carrizosa. No me quería referir a nada referido a su vida personal, ni me lo pienso! Le pido mil disculpas!!!", agregó.