Dastis dice que la moción suscita preguntas en Bruselas pero no le preocupa

Bruselas, 28 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, admitió hoy que sus colegas europeos le han preguntado hoy en Bruselas "qué va a pasar con la moción de censura y cuál es la situación" pero dijo que no le preocupa y que espera que la iniciativa promovida por el líder del PSOE no salga adelante.

"No me genera la más mínima preocupación, han sido conversaciones de pasillo mientras hacíamos tiempo. Lo considero como un interés de colegas en desearme suerte y en esperar volverme a ver en el siguiente Consejo", dijo en una rueda de prensa al término de la reunión de titulares de Exteriores celebrada hoy en Bruselas.

Ya a su llegada al encuentro, Dastis consideró que la propuesta del líder socialista, Pedro Sánchez, "contribuye a la inestabilidad" tanto en España como en la Unión Europea (UE), a la vez que consideró esa iniciativa como "irresponsable" en "el momento actual".

"El resultado lo veremos el viernes", añadió en referencia a la fecha en la que se espera un resultado a la votación de la moción, que comenzará a debatirse el jueves en el Congreso.

La aprobación de una moción de censura requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados -176 votos- apoyos con los que, de momento, no parece contar Sánchez.

Preguntado por si ha hablado con sus homólogos en Bélgica y Alemania sobre la situación de los políticos catalanes procesados por el Tribunal Supremo y que se encuentran en estos países para eludir la acción de la justicia dijo que no había tratado el asunto.

"Todos somos conscientes de que el proceso de cooperación judicial está en marcha y todos estamos esperando a ver cómo se desenvuelve", dijo el ministro.