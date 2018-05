Dastis cree que la moción es "irresponsable" y genera inestabilidad en la UE

Bruselas, 28 may (EFE).- El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, dijo hoy que la moción de censura presentada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "contribuye a la inestabilidad" tanto en España como en la Unión Europea (UE), y consideró la iniciativa "irresponsable" en "el momento actual".

Preguntado por si el PP debería tomar responsabilidades políticas a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Gürtel, Dastis dijo que "ya ha habido todo tipo de asunción de responsabilidades".

"Esto es una cuestión que ocurrió hace muchos años y realmente creo que cabe decir que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", zanjó.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo el viernes que la sentencia no es firme y se va a recurrir, que no es una condena penal, sino civil, porque el PP "no conocía los hechos", y no se refiere a ningún miembro del actual gobierno de España.

En cuanto a la moción de censura, presentada por Sánchez contra Rajoy como respuesta política a la sentencia, Dastis reiteró que "no contribuye a garantizar la estabilidad, que es lo que quiere el gobierno y que es lo que necesita Europa en estos momentos".

"En unos momentos en los que estábamos inmersos en un proceso de reforma de la eurozona, de fortalecimiento de la UE ante amenazas populistas y nacionalistas, esto no contribuye a reforzar la imagen y la idea de estabilidad", añadió.

Sobre si, en el caso de que gane la moción, considera que el PSOE debe convocar elecciones, Dastis no se pronunció sobre esa cuestión.

"Yo espero que no gane la moción de censura", zanjó.

El ministro consideró sin embargo que esta iniciativa no debilita la posición del Gobierno en Europa y se refirió a las declaraciones del presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, quien señaló el pasado jueves que la sentencia de la trama Gürtel no altera la confianza de las instituciones europeas en el Gobierno.

"El presidente del Eurogrupo ya ha dicho lo que tenía que decir, que las instituciones están funcionando, ya funcionará el orden constitucional español y veremos", concluyó. EFE