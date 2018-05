Báñez no ve mal por poner parados a disposición de las empresas constructoras

Madrid, 28 may (EFE).- La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha afirmado hoy que, con un nivel de desempleo de unos 3,5 millones de parados, "no podemos permitirnos que se quede ninguna vacante en las empresas constructoras de España" y no ve mal poner a disposición de la construcción una mano de obra que no necesita cualificación.

Durante unas jornadas en la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) para hablar del sistema público de pensiones, Báñez ha avanzado que ha mantenido una conversación con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para reunirse con ella y analizar la preocupación que tienen las constructoras por no encontrar mano de obra en el sector.

Carmena, ha propuesto hoy en el barrio de Lavapiés, que ha visitado dos meses después de la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye, que los inmigrantes sin papeles puedan trabajar legalmente de forma temporal en sectores como el de la construcción, donde faltan obreros.

La ministra de Empleo no ha mencionado la posible legalización de estas personas para trabajar en la construcción y ha dicho que "España no está para permitirse perder ninguna oportunidad de empleo".

"Le dije (a Carmena) que encantada de mantener una conversación con ella y de escucharla y de que el Ministerio de Empleo pueda poner a disposición 3,5 millones de desempleados que pueden trabajar perfectamente en el sector de la construcción", ha aseverado, tras explicar que muchos de los parados son perfiles de baja cualificación.

Báñez ha insistido en que, con el actual nivel de paro, "no podemos permitirnos que se quede ninguna vacante en las empresas constructoras de España".