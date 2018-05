Raúl González: "Intentaré con el PSG ganar otra Champions"

Colonia , 27 May .- El entrenador del Vardar, Raúl González, cerró este domingo su ciclo de cuatro años con el club macedonio, "una experiencia increíble como técnico" que tuvo como mayor éxito la Liga de Campeones conquistada la temporada pasada en Colonia, objetivo que intentará lograr en 2019 con el Paris Saint-Germain, su nuevo equipo.

"La etapa de Vardar es muy buena. Me dio la oportunidad de entrenar cuando no tenía equipo ni experiencia como primer entrenador. Ha ido todo muy deprisa, quizás demasiado deprisa", explicó a la Agencia Efe Raúl González.

"Hace un par de años quedamos a las puertas dela Final Four, el año pasado la ganamos y esta temporada volvimos a la fase final. No hemos logrado revalidar el título, que es algo muy difícil pero pensé que podríamos conseguirlo. Marcho algo decepcionado", indicó después de perder ante el PSG (29-28) el partido por el tercer puesto de la Velux EHF Final Four.

"Ojalá el próximo año vuelva a Colonia con el PSG y gane otra vez esta competición", comentó Raúl González, quien recordó la dificultad de ser campeón de Europa: "Todos los clubs quieren ganar la Champions, París, Vezsprem, Kielce, Barcelona... El balonmano es tan bonito y tan igualado que siempre hay doce o trece que pueden entrar en la Final Four. Lo intentaré con el PSG. Sé que tendré esa exigencia ".

El técnico español empezará a partir de mañana a preparar con la selección de Macedonia la clasificación para el Campeonato del Mundo de balonmano, "así que hasta que acabe con la selección no puedo pensar en París", afirmó el seleccionador macedonio: "Estas semanas solo tengo tiempo para presentar en el presente, que es la selección. El Paris Saint-Germain aún tiene esta semana un partido muy importante para ganar la liga francesa".