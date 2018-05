Monteagudo: "El equipo está muerto ahora mismo"

Majadahonda , 27 may .- Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, lamentó la oportunidad perdida por su equipo de ascender a la categoría de plata del fútbol español tras perder ante el Rayo Majadahonda por 1-0 con un tanto en el tiempo de descuento.

"El equipo está muerto ahora mismo, llevaba tiempo sin ver a tantos hombres llorar juntos. Si vas perdiendo el partido y no lo remontas puede pasar pero faltaban treinta segundos, el árbitro da siete minutos. Creo que hemos podido ascender nosotros y la crueldad ha llegado a nuestro club", dijo en rueda de prensa.

"Más cruel es difícil. Si dicen que el Cartagena va asociado a sufrir hoy se resume pero igual que hemos caído nos levantamos mañana. Pelearemos la siguiente eliminatoria, estoy seguro que nos vamos a levantar", manifestó.

En la misma línea, declaró: "El fútbol tiene estas cosas. Un día te quita, otro te da, El futbolista de elite y de nivel hoy está muerto pero mañana se recupera y ya mismo tiene que competir. Tenemos que competir el domingo con más rabia aún que la de hoy por lo que nos ha pasado. Es difícil pero no hay otra que levantarnos e ir a por la siguiente eliminatoria como si fuese la del Majadahonda".

Además se refirió al arbitraje: "No me ha gustado nada. No puede irse el Cartagena con nueve amarillas y ellos con una, en la primera parte el mismo jugador ha hecho seis faltas seguidas y no saca amarilla. Allí nos pitó un árbitro de veintidós años y con quince mil personas todas las faltas en contra del Cartagena más un penalti que no señaló".