Carapaz: "Ecuador entero siguiendo mi carrera, es un sentimiento inolvidable"

Roma, 27 may (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar), que hizo historia en el recién concluido Giro de Italia al ganar una etapa y al terminar cuarto en la general, aseguró este domingo que sentir el apoyo de todo su país le regaló un "sentimiento" y un orgullo inolvidable".

Carapaz, primer ecuatoriano capaz de ganar una etapa en el Giro de Italia, expresó en una entrevista con EFE su satisfacción por alcanzar un resultado histórico y repasó los momentos más emocionantes de la primer carrera rosa que disputó en su carrera.

La lluvia y el esprint realizado para triunfar en Montevergine, el apoyo de todo Ecuador y la prueba en línea disputada este domingo al lado del Coliseo y de los monumentos icónicos de Roma, son algunos de los temas analizados por un Carapaz orgulloso y motivado para seguir creciendo.

Pregunta: ¿Qué se siente en ser el primer ecuatoriano capaz de ganar una etapa del Giro de Italia?

Respuesta: Para mi carrera deportiva es algo muy grande que he podido lograr, ser el primero de tus paisanos en ganar una etapa del Giro es algo para la historia. Soy el primero y el primero se queda en la historia. Muy contento por los ecuatorianos, porque para mí significa mucho y para el equipo (Movistar) también. De ahora en adelante creo que soy un hombre en el que se puede confiar y espero seguir dando buenos resultados.

P: ¿Qué recuerdos se lleva de la victoria de Montevergine, de su esprint bajo la lluvia en el último kilómetro?

R: Lo mejor es que bajo la lluvia la verdad que yo mismo no me lo podía creer. Decía, es que he ganado una etapa en el Giro de Italia, ¿es verdad esto? Llegas a meta, levantas los brazos y dices, es que estoy aquí y he ganado, es la primera sensación que tuve. Muy emocionado para todo mi país, he visto un pueblo entero que estaba siguiendo mi carrera y (mi victoria) los llenó mucho. Un sentimiento inolvidable.

P: El presidente de la Federación de Ciclismo de Ecuador, Oswaldo Hidalgo, aseguró tras su hazaña en la octava etapa "está grabada en el corazón de todos los ecuatorianos". ¿Qué orgullo supone para usted?

R: A todo el mundo le llena de mucho orgullo. Creo que le hacía falta a mi país. Hay otros deportes, y creo que no les han llenado tanto como ahora, por lo que hemos podido hacer en este Giro de Italia alzando los brazos y aún más consiguiendo una gran clasificación que es a nivel mundial. Es algo que marca mucha historia y más aún por mí, por ser el primer ecuatoriano en poder participar y ganar una etapa.

P: ¿Cuáles son sus próximos objetivos en esta temporada?

R: Ahora un buen merecido descanso, espero volver a mi país y luego centrarme un poco en el calendario. Pensar en otra gran vuelta todavía está para plantearlo. Si no, creo que el siguiente año volveré al Giro de Italia. (Participar en) el Tour de Francia creo que este año es imposible.

P: Su gran Giro ha terminado este domingo en Roma, entre monumentos históricos. ¿Con que emociones se despidió de esta edición de la carrera rosa?

R: Fue la mejor forma de despedirme. Sin más, un Giro que ha sido apasionante, emocionante por el público, la gente cómo lo vive y más aún en Roma. Aquí se siente mucho la pasión. He estado acompañado por algunos compatriotas muy animados. Me voy muy contento de este Giro y por el resultado obtenido. Muy contento por ello, por haber realizado todo eso y con las mejores sensaciones. Tengo ganas para volver otra vez en los próximos años y esperar sacar el mejor rendimiento posible de aquí en adelante.