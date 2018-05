Villarreal ganará una plaza en la tabla histórica de Liga la próxima campaña

Vila-real , 26 may .- El Villarreal ganará una plaza en la clasificación histórica de la Liga la próxima temporada, al estar a solo once puntos de la Unión Deportiva Las Palmas que no competirá en Primera por su descenso.

Los castellonenses sumarán su temporada número diecinueve en Primera división, donde acumulan un total de 1.031 puntos en los 684 partidos que han disputado. Una cifra que les hace estar a solo once puntos de su antecesor en esa tabla histórica que es la Unión Deportiva Las Palmas, que con 34 temporadas en primera ha sumado un total de 1.042 puntos.

El descenso de categoría del club canario asegura que si los castellonenses sumaran la próxima temporada más de esos doce puntos que les separan en dicha clasificación, les hará pasar de la vigésima a la decimonovena plaza.

El Villarreal solo podría superara la próxima temporada al club insular, ya que la posición decimoctava está ocupada por el RCD Mallorca con 1.148 puntos, una cifra inalcanzable en una temporada para el equipo de Javier Calleja.

Los números del Villarreal tras estas 18 campañas son de: 284 victorias, 179 empates y 221 derrotas, con 949 goles a favor y 839 goles en contra, por lo que de mantener su media de goles a favor, podrían alcanzar los 1.000 goles a favor la próxima temporada.