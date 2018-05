Tiro con arco, federación líder en transparencia: "Hay que hacer el esfuerzo"

Madrid, 26 may (EFE).- La transparencia no es el fuerte de las federaciones deportivas españolas, que apenas sacan un aprobado raspado (53,4 sobre 100) según Transparencia Internacional, en cuya clasificación suspenden 32 federaciones, pero que lidera Tiro con Arco, cuyo presidente relató a EFE su compromiso con esta materia.

"Si queremos hacerlo bien, las federaciones no deberíamos tener ningún problema para hacer transparentes, y es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros mismos", aseguró en una entrevista con EFE Vicente Martínez, presidente de la Federación Española de Tiro con Arco, líder del Índice de Transparencia de Federaciones Deportivas (INFED) con 97 puntos sobre 100.

La federación de los arqueros españoles, que cuenta con unos 19.000 practicantes con licencia en nuestro país y con un presupuesto poco superior al millón de euros, ha sido la mejor valorada por este estudio, que evalúa 50 indicadores de la información publicada en su página web.

El trabajo del capítulo español de Transparencia Internacional evalúa la disponibilidad pública de información sobre la federación, relaciones con los aficionados y el público, información económico-financiera, contrataciones y suministros, y los datos que obliga a publicar la propia Ley de Transparencia.

"Una federación tiene que ser transparente por dos motivos: porque las actividades que haga tienen que ser conocidas por el público, y porque cuando se manejan recursos públicos hay que ser muy escrupuloso. Los contratos, los concursos... todo tiene que estar publicado como en la administración central", apunta Martínez.

El presidente de Tiro con Arco, una federación cuya estructura administrativa apenas se compone de tres personas junto al gerente y el presidente, reconoce que cuenta con una inclinación especial a cuidar esta materia, ya que encabeza el comité de Planificación Estratégica y Buen Gobierno de la Federación Internacional.

"Es lógico que esté más motivado, estoy constantemente con el organismo internacional de transparencia que controla a las federaciones. Tengo una motivación añadida que posiblemente otros presidentes no tienen", admite Martínez, ingeniero informático de profesión que preside la federación española de 2016, después de haber dirigido la madrileña durante quince años.

No obstante, asegura que para ellos tener toda la información disponible supone "un gran esfuerzo" y "un trabajo administrativo constante", y que el estudio de Transparencia Internacional ha requerido reorganizar mucha información.

El presidente de la federación deportiva líder en transparencia confió en que el resto que han quedado en peor posición hagan un esfuerzo porque de lo contrario estarían "haciendo daño a las demás".

Entre las que han logrado peor puntuación destaca, por lo negativo, la Federación Española de Fútbol (RFEF), con solo 27 puntos de 100 posibles, en el puesto 56 de 65 federaciones.

"Nosotros no tenemos más que dos o tres contratos, los de la agencia de viajes y la ropa que visten nuestros atletas, y los publicitamos. Sin embargo, la RFEF no tiene ningún contrato colgado con un presupuesto de 137 millones, ¿cuál es el motivo que tienes para no dedicar tiempo a que la gente sepa lo que haces?", manifiesta Martínez.

El máximo responsable del tiro con arco se mostró seguro de que en la próxima oleada del estudio su puntuación se quedará aún más cerca de los 100 puntos, ya que, asegura, solo les faltaron los currículos de algunos de los miembros de la Junta Directiva y la realización de una encuesta al final de la competición, algo que planean hacer en el mes de julio.

No obstante, Martínez reconoció que las posibilidades de sostenimiento de su federación a día de hoy pasan por las subvenciones públicas, ya que es un deporte "complicado de desarrollar" por las medidas de seguridad que requiere, y que al ser mixto por definición, se pierde algunas ayudas de patrocinios a competiciones femeninas.

"Estamos intentando encontrar monitores para formar a arqueros y crear la base que será la élite del futuro", señaló Martínez. El objetivo: clasificar tanto al equipo masculino, que estuvo en Río 2016, como al femenino, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.