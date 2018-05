El Rayo recibe al Lugo dispuesto a celebrar en Vallecas su ascenso directo

Madrid/Lugo, 26 may (EFE).- El Rayo Vallecano, a una victoria de lograr el ascenso a Primera, espera festejar la fiesta de su regreso a la máxima categoría en un estadio que ha colgado el cartel de no hay billetes para recibir al Lugo, que no tiene nada en juego y se encuentra salvado desde hace varias jornadas.

El equipo madrileño ha flojeado en el momento más importante de la temporada y encadena dos derrotas consecutivas en las dos últimas semanas, algo que no le había pasado en toda la temporada.

Pese a esta mala racha, con derrotas frente al Córdoba en Vallecas (1-2) y Alcorcón en Santo Domingo (4-0), el Rayo sigue dependiendo de sí mismo para el ascenso directo porque el Sporting de Gijón también ha tropezado dos veces y está a cinco puntos a falta de dos jornadas para acabar el campeonato.

De esta forma, el único objetivo del Rayo esta jornada es ganar al Lugo y sumar una victoria que le dé el billete directo a Primera. Además, la motivación es doble porque en caso de producirse el ascenso la fiesta será en Vallecas ante una afición que va a llenar el estadio.

Míchel ha trabajado durante toda la semana en recuperar anímicamente al grupo para que su equipo sea el que acompañe al Huesca en las dos plazas de ascenso directo.

Para este encuentro, Míchel cuenta con todos los jugadores disponibles, incluido el central senegalés Abdoulaye Ba, que no jugó la pasada jornada por sanción y regresará al once titular sustituyendo al uruguayo Emiliano Velázquez.

La otra novedad que se espera en el once es la presencia del portugués Bebé por el costado izquierdo en detrimento de Santi Comesaña, titular en Alcorcón la pasada semana y fuera de la convocatoria esta jornada.

Enfrente estará el Lugo, que espera lograr la victoria que se le resistió la pasada semana contra el Huesca, que acabó ascendiendo.

Los lucenses, como indicó su entrenador, Francisco Rodríguez, son conscientes de que "todo el mundo" les estará observando con "lupa" en Vallecas, donde tratarán de ser lo más competitivos posible pese a que en la clasificación no se juegan nada.

Con los deberes de la permanencia hechos desde hace semanas, los rojiblancos se han puesto como meta para el final del curso batir el récord de puntuación que tienen en la categoría de plata, los 56 puntos a los que llegaron en la campaña 2012/13.

Están a dos puntos de esa cifra y tienen dos oportunidades para superarla, la del partido con el Rayo y la de la próxima semana ante el Almería, que por ahora no ha sellado la permanencia.

Francisco recupera para el choque con el Rayo a uno de sus pilares en las últimas jornadas, el centrocampista Carlos Pita y al exjugador del Rayo Antonio Campillo, que cumplieron sanción por acumulación de amarillas, mientras que por lesión no ha podido contar con los delanteros Mario Barco y Manuel Vázquez 'Chuli'.

El lateral derecho Serge Leuko, que está concentrado con la selección de Camerún, completa la lista de bajas de los gallegos.

Habrá cambios en la alineación porque Francisco ha descartado a uno de los titulares del partido con el Huesca, el central Luis Muñoz, y todo apunta a que volverá al sistema de cinco defensas, con Pita como tercer central, mientras que en ataque tienen opciones de volver al once Campillo y Sergio Gil.

El Lugo solo ha ganado fuera de casa en la segunda vuelta el primer partido que disputó, ante el Reus (0-1), y acumula ocho encuentros sin ganar, aunque ha puntuado en los dos más recientes.

· Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Alberto; Baiano, Chechu Dorado, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Fran Beltrán, Unai López, Bebé; Trejo; y De Tomás.

Lugo: Roberto Fernández; Lemos, Bernardo, Carlos Pita, José Carlos, Kravets o Luis Ruiz; Azeez, Seoane, Sergio Gil; Jaime Romero y Dani Escriche.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité andaluz).

Estadio: Vallecas.

Hora: 20.30.