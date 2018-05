Pedro Martínez: "Honestamente no pensamos en el título, solo en el Unicaja"

Vitoria, 26 may (EFE).- El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, ha indicado este sábado que "honestamente" no piensan en el título de la Liga Endesa y únicamente están centrados en el Unicaja, su próximo rival en cuartos de final.

En la rueda de prensa previa al primer choque entre andaluces y vascos, el técnico azulgrana ha insistido en que tienen "máximo respeto por Unicaja y nadie piensa más allá".

El catalán ha reconocido que viven y trabajan para estos partidos y que intentarán "hacer las cosas lo mejor" que puedan, aunque ha admitido que les tocará "disfrutar y sufrir".

Para Martínez, "los precedentes no sirven demasiado" porque, a su juicio, "es una nueva competición y hay que ver qué respuesta dan los equipos a esta parte".

Sobre el plantel de Joan Plaza ha avisado de que "es un equipo que tienen mucho talento, con jugadores exteriores con capacidad de creación, con buenos pasadores y con un baloncesto dinámico".

Ha valorado que la malagueña "es una de las mejores defensas de la liga" y ha subrayado que es una escuadra que "ataca muy bien el rebote ofensivo".

"No podemos olvidar que es un equipo de Euroliga y en ese sentido no hemos tenido la mejor de las suertes", ha afirmado el barcelonés que, aunque ha comentado que el primer partido será "muy importante", ha sostenido que no se deben presionar más de la cuenta con este primer envite.

Pedro Martínez ha señalado que para llegar hasta aquí "el equipo ha ido en una buena dirección" y por ello se ha mostrado "contento del esfuerzo que han puesto los jugadores" porque "han competido bien".

"No tengo ningún pero para el equipo ni para los jugadores, aunque ahora entramos en la fase decisiva y esperamos que el buen trabajo realizado tenga los resultados que queremos", ha reconocido.

Por otro lado, ha destacado que Jayson Granger, que volvió después de una lesión en el último partido de liga, está "mucho mejor" y ha agradecido que el jugador haya decidido dar un paso adelante y ayudar al equipo.

"No esperamos que sea nuestro salvador, ni que marque diferencias, solo que nos pueda ayudar si el equipo lo necesita", ha finalizado el técnico del Kirolbet.