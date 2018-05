Loida Zabala: "No tengo palabras para explicar lo que he vivido en Francia"

Redacción deportes, 26 may (EFE).- La extremeña Loida Zabala, doble medallista de bronce en el Europeo de halterofilia paralímpica de Berck sur Mer (Francia), declaró a EFE que "no" tiene "palabras para explicar" lo que siente y ha vivido tras este triunfo.

Zabala, con un levantamiento de 90 kilos en la categoría de menos de 50, se colgó el bronce en el Europeo. Además, al ser la competición un Open Internacional y participar levantadoras llegadas desde África y América, la extremeña se colgó también la misma medalla en este otro campeonato.

"Estoy muy feliz por conseguir dos medallas. No tengo palabras parra expresar lo que se siente tras vivir esta experiencia con mi familia francesa en este campeonato. Ha sido increíble vivirlo", dijo a EFE Loida, que en su palmarés posee además tres diplomas en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

"He tenido a mi familia francesa en el público y eso ha supuesto para mí una experiencia mágica. Las dos medallas habría que partirla en miles de trocitos por todas las personas que me animan a diario por redes sociales, por mi entrenador Óscar Sánchez que ha estado a mi lado en todo momento, y también por otro entrenador como Alberto Sánchez, que está cada día conmigo en el gimnasio", confesó la extremeña, que también cuenta con un psicólogo deportivo como Iván Alonso.

"Iván me ha ayudado psicológicamente muchísimo y ha hecho que no solo sea fuerte, sino que me sienta fuerte", apuntó.

La otra representante española en este Europeo, la barcelonesa Montse Alcoba, competirá en la categoría de menos de 86 kilos el lunes 28 de mayo.

"Estoy con mucha ilusión de poder vivir esta experiencia con ella porque la voy a trasmitir la misma fuerza que me ha trasmitido a mi", señaló.

La halterofilia paralímpica se disputa en la modalidad de press de banca, con el deportista tumbado. Los levantadores se agrupan en función de su peso corporal y no de su tipo o grado de discapacidad.

El próximo objetivo de Loida Zabala, será el Campeonato de Europa de Powerlifting contra personas sin discapacidad que se disputará el próximo mes de agosto también en Francia.